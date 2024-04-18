Рассекречена скрытая функция ручки шампура для шашлыка 1 18.04.2024, 13:28

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О ней мало кто знает.

Шампуры бывают разных форм и размеров. Например, у одних ручка — закрытая деревянная, а у других — металлическая, с завитком на конце.

Наверняка многие думают, что последняя предназначена для удобства переворачивания мяса. Однако у таких полуколец есть функция, о которой знают лишь единицы. Попробуйте применить ее следующим образом — и не пожалеете, пишет Telegraf.news.

Обычно люди просто держаться за эти металлические ручки с завитком, чтобы крутить шашлык на мангале. И никто не задумывается, как же эта часть шампура может облегчить жизнь в конце приготовления.

Дело в том, что с помощью ручки гораздо быстрее и проще… снять все мясо с другого шампура. Не верите? Тогда лучше проверьте сами.

Этот трюк показали в TikTok, и он понравился тысячам пользователей.

«Моя жизнь не будет такой, как раньше», — написал один из комментаторов.

«Я думал, все так делают», — удивился другой.

А кто-то посоветовал сначала помыть шампур перед тем, как снимать мясо.

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@grills.by Спираль на шампурах в сочетании с правильным мангалом, позволяет равномерно прожаривать мясо со всех сторон, удобно фиксируя шампур в нужном положении. А вы тоже не знали об этом интересном факте? 😅 ♬ оригинальный звук - GRILLS - мангалы Беларусь

А зачем на шампурах нужна спираль?

Кстати, это не весь секрет шампуров для шашлыка. На всех приспособлениях есть спираль, но мало кто задумывается, для чего она там. Хотя, об этом не так уж трудно догадаться.

Дело в том, что спираль нужна для равномерного прожаривания мяса со всех сторон. Именно она позволяет удобно фиксировать шампур в нужном положении.

Telegraf.news писал, что приготовление мяса на гриле может привести к образованию канцерогенов, которые потом остаются на металле. Есть простой способ как почистить гриль с помощью подручных материалов.