закрыть
18 апреля 2024, четверг, 13:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

По Витебску гуляет похожее на волка животное

1
  • 18.04.2024, 13:41
  • 1,114
По Витебску гуляет похожее на волка животное

«Не приближайтесь, не контактируйте, не оставляйте детей без присмотра».

В разных районах Витебска жители видели дикое животное, похожее на волка, сообщает телеграм-канал городского исполнительного комитета.

«В связи с поступающими обращениями от граждан по поводу нахождения в различных микрорайонах Витебска дикого животного — предположительно волка — организовано круглосуточное патрулирование города сотрудниками милиции в сопровождении егеря со спецоборудованием для поимки животного», — проинформировали в исполкоме.

Отмечается, что сотрудники по отлову домашних животных переведены на круглосуточный режим работы.

Витебский горисполком просит горожан проявлять бдительность и осторожность: ни в коем случае не приближаться к животному, не контактировать с ним, не оставлять без присмотра детей на игровых площадках, обеспечить их контроль при перемещении по улицам города.

В случае обнаружения дикого животного необходимо сообщить в милицию по номеру 102.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Очевидные параллели
Очевидные параллели Андрей Санников
День космонавтки
День космонавтки Ирина Халип
Бункер ищет дамбу
Бункер ищет дамбу Владимир Халип
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО?
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО? Януш Онышкевич