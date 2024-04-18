По Витебску гуляет похожее на волка животное 1 18.04.2024, 13:41

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«Не приближайтесь, не контактируйте, не оставляйте детей без присмотра».

В разных районах Витебска жители видели дикое животное, похожее на волка, сообщает телеграм-канал городского исполнительного комитета.

«В связи с поступающими обращениями от граждан по поводу нахождения в различных микрорайонах Витебска дикого животного — предположительно волка — организовано круглосуточное патрулирование города сотрудниками милиции в сопровождении егеря со спецоборудованием для поимки животного», — проинформировали в исполкоме.

Отмечается, что сотрудники по отлову домашних животных переведены на круглосуточный режим работы.

Витебский горисполком просит горожан проявлять бдительность и осторожность: ни в коем случае не приближаться к животному, не контактировать с ним, не оставлять без присмотра детей на игровых площадках, обеспечить их контроль при перемещении по улицам города.

В случае обнаружения дикого животного необходимо сообщить в милицию по номеру 102.