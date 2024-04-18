В пионерии Путина обнаружили многомиллионное воровство 7 18.04.2024, 14:38

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Российские чиновники воровали у детей.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали бывшую руководительницу свердловского отделения «Движения первых» Наталью Ермаченко по подозрению в крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК), сообщили источники Ura.

По версии следствия, Ермаченко злоупотребила доверием местного филиала «Российского детского фонда» и своих коллег по движению, присвоив 4,271 млн росс. рублей. Средства были выделены на патриотическое воспитание в рамках нацпроекта «Образование», уточнил собеседник издания.

Ермаченко возглавляла свердловское «Движение первых» со 2 марта 2023 года по 20 марта 2024-го. После этого она руководила одним из подразделений областного Дворца молодежи.

«Движение первых» — молодежная организация, созданная по инициативе президента Владимира Путина в июле 2022 года. Ее целями декларировались воспитание патриотизма и формирование мировоззрения на основе «традиционных российских духовных и нравственных ценностей». Стать участниками движения могут граждане в возрасте от 6 до 25 лет, к февралю в него вступило 5 млн человек, в конце месяца оно попало под санкции ЕС. Путин предлагал переименовать организацию в «Пионерию», пишет The Moscow Times.

По словам председателя «Движения первых» Григория Гурова, годовой бюджет структуры составляет 19 млрд росс. рублей, из них почти 10 млрд росс. рублей уйдут в регионы, где новая «Пионерия» уже открыла более 20 тысяч отделений. Еще 2 млрд росс. рублей потратят на гранты, а 4 млрд — на обеспечение работы центрального аппарата движения.

Общий объем финансирования «Пионерии» сравним с годовыми доходами бюджетов бедных регионов — таких, как Калмыкия (24 млрд росс. рублей) или Еврейская автономная область (20,4 млрд росс. рублей). Помимо этого, он кратно превышает расходы на ряд ключевых госпрограмм и федеральных проектов.

В 2023 году расходы федерального бюджета на «воспитание патриотизма у граждан» в рамках нацпроекта «Образование» были увеличены в 6 раз — до 39,7 млрд росс. рублей. В текущем году на эти цели выделено более 45,8 млрд росс. рублей. Воспитание патриотизма обойдется впятеро дороже, чем проект «Успех каждого ребенка» (8,5 млрд росс. рублей), и в 15 раз дороже, чем проект «Социальные лифты для каждого» (3,7 млрд росс. рублей).