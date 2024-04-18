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Поезд с белорусскими калийными удобрениями потерпел крушение в Казахстане

  • 18.04.2024, 15:02
  • 1,708
Поезд с белорусскими калийными удобрениями потерпел крушение в Казахстане

Состав следовал из Беларуси в Китай.

На станции Достык, Казахстанской железной дороги вчера в 12.43 по местному времени сошел с рельсов грузовой поезд с калийными удобрениями, следовавший из Беларуси в Китай.

В результате часть грузовых платформ, груженая 20-и футовыми контейнерами с удобрениями, врезалась в локомотив, стоявший на соседнем пути.

В контейнерах перевозили хлористый калий, расфасованный в биг-бэги.

Сообщество железнодорожников Беларуси сообщает, что состав состоял из 39 фитинговых платформ. На станции Достык контейнеры должны были перегрузить с платформ колейностью 1520 миллиметров (принятой на пространстве России и Беларуси) на платформы колейностью 1435 миллиметров, использующейся на китайских железных дорогах. Далее состав должен был проследовать на китайскую станцию Сиань.

Предварительной причиной схода стал перевод стрелки под движущимся составом либо неисправность стрелочного перевода.

Данное происшествие оказало негативное влияние на сдачу/прием поездов с Казахстанской на Китайские железные дороги, отмечает сайт Сообщества железнодорожников Беларуси.

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