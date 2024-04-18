«Бесплатный» Starlink по-лукашенковски оказался в разы дороже оригинала 4 18.04.2024, 16:29

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И в десятки раз хуже по качеству.

619-я база в Осиповичах должна изготовить для Минобороны Беларуси 174 «тактических мобильных комплексов связи» (МКС). Лукашенко назвал это устройство «бесплатным аналогом Маска».

Читатель сайта Charter97.org пишет, что бесплатное «чудо» лукашистской техники обойдется в $2100:

— И это только стоимость комплектующих, без расходов на само производство и ежемесячной платы за связь. Оригинал Маска стоит около $500.

Сравнивать технические возможности Starlink и МКС смешно. Маск вложил в техническую поддержку проекта десятки миллиардов долларов. Тарелки Starlink автоматически наводятся на тысячи спутников Маска, расположенных вокруг всего земного шара. Частоты связи меняются автоматически, российским средствам РЭБ не удается подавить Starlink, которые использует Украина.

Лукашистским военным прийдется вручную ловить единственный канал связи от единственного «белорусского» спутника, производства Китая. Этот канал можно подавить, находясь за тысячи километров.

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