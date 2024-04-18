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Лукашенко перетасовал начальников СК

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  • 18.04.2024, 18:07
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Лукашенко перетасовал начальников СК

И назначил зампреда Верховного суда.

Александр Лукашенко назначил новых зампредседателя Верховного суда и начальника управления Следственного комитета по Минской области, сообщила пресс-служба узурпатора.

Новым зампредом Верховного суда назначен Андрей Алещенко, который с ноября 2016 года занимал должность судьи ВС.

Кроме того, кадровые перестановки произошли и в структуре Следственного комитета. Генерал-майор юстиции Сергей Удовиков назначен начальником управления СК по Минской области. Он освобожден от прежней должности начальника управления Следственного комитета Беларуси по Гомельской области. Кресло Удовикова на Гомельщине занял Максим Спринцин.

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