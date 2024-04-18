Евросовет одобрил пошлины на сельхозтовары из Беларуси
- 18.04.2024, 22:39
Пошлины коснутся и РФ.
Лидеры Европейского союза поручили Еврокомиссии утвердить ограничительные пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции из Российской Федерации и Беларуси.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на выводы саммита Европейского совета.
Европейский Совет призвал Совет ЕС и Еврокомиссию к скорейшему принятию поправок.
«Ввести дальнейшие тарифы на определенные виды импорта в Европейский союз российской и белорусской сельскохозяйственной продукции, принимая во внимание влияние на Единый рынок и гарантируя, что транзит таких товаров в развивающиеся страны не пострадает», - говорится в заключении саммита.