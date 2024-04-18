The Economist: Украинские супердроны способны достичь Сибири 18.04.2024, 22:54

Летят на три тысячи километров.

С тех пор как в Украине определили приоритетность беспилотных технологий, государство инвестировало сотни миллионов долларов в беспилотники дальнего радиуса действия, способные искать и поражать отдаленные цели. Сейчас их производят полдюжины компаний, пишет The Economist, журналист которого посетил одно из производств БПЛА.

«Лучшая из новых моделей имеет дальность полета три тысячи километров и способна достичь Сибири. Она рождена необходимостью – Запад неохотно дает Украине оружие большой дальности – эта программа подорвала значительную часть российской нефтяной и военной инфраструктуры», – отмечает издание.

The Economist напоминает о том, что Белый дом был недоволен ударами украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам. США выражали обеспокоенность тем, что могут «увеличиться цены на нефть» или война перейдет к неконтролируемому конфликту по схеме «глаз за око», в котором у Украины меньше шансов победить, чем у России.

«В настоящее время Украина игнорирует американские советы по прекращению ударов. «Детектив», офицер разведки, ответственный за часть программы, говорит, что он не получал инструкций по сворачиванию операций. Да, на прошлой неделе произошел переход от нацеливания на нефтяную инфраструктуру, но это, вероятно, временно. «Наши цели меняются с каждым днем. Мы не даем россиянам покоя», – передает The Economist слова «Детектива».

Один из производителей беспилотников сообщил изданию, что не все американские представители соглашаются с политикой Белого дома. Он сказал, что его контакты «подмигивали», когда передавали предупреждения и в частном порядке говорили, «чтобы мы продолжали».

Напомним, 2 апреля украинские дроны атаковали НПЗ и завод по производству Shahed-136 в Татарстане примерно в 1200 километрах от Украины. Вероятно, что удар был нанесен дроном UJ-22 Airborne.

17 апреля СМИ сообщили, что беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали российский авиазавод им. Горбунова в Казани, где производят и ремонтируют бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М. Это примерно 1000 км от территории Украины, подконтрольной правительству.