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Медики пояснили, что делать с аллергией на алкоголь

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  • 18.04.2024, 23:42
Медики пояснили, что делать с аллергией на алкоголь

Минздрав дал рекомендации.

Аллергическая реакция на спиртное проявляется, как правило, у людей, страдающих сезонной или перекрестной аллергией, сообщили на пресс-конференции 18 апреля представители Минздрава.

— Если говорить об аллергии на алкоголь, это перекрестная аллергия. Люди, у которых есть реакция на пыльцу, могут не переносить, например, вино. То есть напитки, которые связаны с фруктовыми добавками, то, что связано с растениями… Я не считаю, что это какая-то государственная проблема, наоборот, люди будут меньше пить. Ну или как вариант — использовать напитки, которые не содержат данный алкоголь, — сказал главный внештатный специалист по детской аллергологии Министерства здравоохранения Беларуси Дмитрий Буза.

По его словам, нужно лечить поллиноз (аллергию на пыльцу — Прим. ред.) как основную причину заболевания, и сопутствующие проблемы будут уходить, или человек их будет проще переносить.

Главный внештатный специалист по общей врачебной практике Минздрава Вадим Сушинский в свою очередь отметил, что когда начинается «шашлычный сезон», люди, как правило, выезжают на природу. Именно там повышается риск контакта.

— Я бы все-таки порекомендовал тем людям, у которых неоднократно были эпизоды аллергии, иметь при себе препараты самопомощи, — подчеркнул специалист.

Тем, кто страдает сезонной и перекрестной аллергией, врачи посоветовали соблюдать ряд рекомендаций:

стараться по возможности не выходить на улицу в жаркую погоду в период цветения, альтернатива — выходить в маске или после дождя;

проводить влажную уборку в помещении, использовать очистители и увлажнители воздуха;

диета: отказаться от аллергенопровоцирующих продуктов (мед, орехи и так далее).

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