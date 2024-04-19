Священник РПЦ оказался участником ОПГ, 20 лет убивавшей жителей Белгородской области 19.04.2024, 0:31

Что известно.

Священник Станислав Дементеев вместе с участником войны против Украины Игорем Селютиным и предпринимателем Степаном Морозовым оказались подозреваемыми по делу об убийствах, похищениях людей и вымогательствах в составе преступной группы. ОПГ, в которой состояли фигуранты, была создана в конце 80-х годов прошлого столетия, а преступления, о которых идет речь, ее участники совершали в период с 1997 по 2017 год, пишет «Коммерсант» со ссылкой на близкие к расследованию источники.

Следствие считает, что все трое и ряд других лиц входили в организованную преступную группу из числа жителей Губкинского района Белгородской области. Как минимум две предполагаемые жертвы участников группировки до сих пор не найдены. При этом речь может идти о нескольких десятках тяжких и особо тяжких преступлений.

Игорь Селютин, являющийся профессиональным военным, ранее был объявлен в федеральный и международный розыск, но нашли его правоохранители на фронте в Украине в рядах армии РФ. До этого мужчина воевал в Абхазии, за что имеет медаль. Защита настаивает, что Селютин не преступник, а «ответственный гражданин, исполняющий свой долг перед родиной».

Еще один предполагаемый бандит, который мог являться одним из лидеров ОПГ, тоже ездил воевать в Украину, но был убит в ходе боевых действий. Имя мужчины не называется.

Другой подозреваемый, Станислав Дементеев, получивший при крещении имя Евстафий, является священником Губкинской епархии РПЦ, следует из материалов уголовного дела. В епархии, однако, уверяют, что мужчина временно совершал богослужения и требы в приходе храма Всех Святых, в земле Российской просиявших, в селе Беленихино Прохоровского района Белгородской области, а ранее он был клириком Северобайкальской епархии — в Бурятии.

Мосгорсуд принял решение заключить фигурантов дела под стражу, поскольку они, находясь на свободе и «обладая обширными преступными связями в криминальной среде», могут скрыться от предварительного следствия и суда, в том числе на территории Украины. Под стражей они будут находиться как минимум до 6 июня.

В 2021 году настоятель храма святого пророка Илии в селе Амурзет Октябрьского района Еврейской автономной области, иеромонах Спиридон (Юрий Абрамов) был приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в растлении 51 мальчика на протяжении 12 лет.

В марте этого года в Москве задержали бывшего осужденного, завербованного в ЧВК «Вагнер», который вернулся с войны в Украине и жестоко убил свою сожительницу. Преступление произошло в районе Бибирево на улице Коненкова. По данным следствия, 51-летний «вагнеровец» отрезал ухо своей 42-летней сожительнице, после чего нанес ей многочисленные удары ножом.