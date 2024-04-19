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Зеленский наградил Алена Делона орденом «За заслуги перед Украиной»

  • 19.04.2024, 1:09
Зеленский наградил Алена Делона орденом «За заслуги перед Украиной»
Ален Делон

Легенда французского кино с первого дня поддерживал Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил легенду французского кино Алена Делона орденом «За заслуги перед Украиной».

Об этом сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко по французскому телевидению, передает «Украинская правда».

«Чрезвычайно редкий и беспрецедентный жест по отношению к иностранцу», - рассказал посол.

Как отметили в украинском посольстве, 88-летний Делон с первого дня войны в Украине много высказывался в ее поддержку.

Там напомнили, что Делон в 2022 году участвовал в интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, который и сам является бывшим актером, а также цитировал украинского поэта Тараса Шевченко во время телевизионной программы.

«Господин Делон, дорогой Ален, я знаю, что вы находитесь в не очень простой ситуации, и хочу сказать вам, что вы не одиноки…

У вас много поклонников и людей, которые вас любят. Я и мой народ, мы всегда на вашей стороне», – заявил Омельченко.

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