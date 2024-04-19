Евангельский проповедник уехал из Беларуси с женой и семью детьми 19.04.2024, 2:28

Он провел 25 суток на Окрестина.

Евангельский проповедник Сергий Мельянец уехал из Беларуси вместе с женой и семью детьми после 25 суток ареста. Об этом он сообщил в Facebook.

— Раньше на вопрос: «Как дела?» отвечал: «Еще жив, еще на свободе». Сейчас ситуация изменилась — я уже на свободе, — рассказал активист.

По словам проповедника, он был освобожден из заключения на Окрестина, где провел 25 суток, и после этого срочно уехал из страны вместе с женой и семью детьми.

— Если есть возможность нам помочь — буду очень благодарен, — добавил Мельянец.

Сергий Мельянец — евангельский проповедник, активист, христианский бард, отец семи детей. Он был задержан 19 марта в Минском городском суде, где проходило рассмотрение дела экс-журналиста «Радыё Свабода» Игоря Корнея, и отбыл два административных срока общей продолжительностью 25 суток, сообщает «Хрысціянская візія».