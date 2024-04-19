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«Распиливалось в год около $10 миллионов»

  • 19.04.2024, 11:08
  • 1,354
«Распиливалось в год около $10 миллионов»

Про «успешное» сотрудничество белорусской «молочки» с РФ.

Один из лидеров молочного производства Беларуси «Бабушкина крынка» закончила 2023-ий год с убытком 19,8 млн. рублей. 2022-й предприятие закончило с такой же прибылью, заметил читатель сайта Charter97.org Игорь.

Бывший Могилёвский молочный комбинат к концу нулевых смог поглотить большую часть молочной отрасли Могилёвщины, перерабатывая до 3 тысяч. тонн молока в сутки. Компания производила около 300 видов продукции, которую продавала в более чем 20 стран.

В 2019 году процветающую компанию возглавил «опытный хозяйственник» (по совместительству бывший рекетир) Геннадий Скитов. Он организовал схему, по которой продукция продавалась посреднику по заниженной цене, а в РФ продавалась с суперприбылью. Распиливалось в год около $10 млн.

Крышевали эту «красотищу» сотрудники администрации Лукашенко и ГУБОПИка. Но тут диктатор «мудро» решил поддержать путинскую агрессию против Украины, и самые прибыльные рынки стран Запада отпали.

Результат налицо. И для директора, который сел, и для компании.

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