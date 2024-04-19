Это комбо и вендетта: в ВСУ рассказали об уничтожении российского самолета Ту-22М3 3 19.04.2024, 12:10

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У пропагандистов Кремля сегодня черный день.

Уничтожение российского бомбардировщика Ту-22М3 в 300 км от границы с Украиной, является местью за атаку на украинские города.

Об этом в эфире («Радио Свобода» ) отметил спикер Воздушных сил Илья Евлаш.

«Это вендетта за то, что российская стратегическая авиация атаковала сегодня наши мирные города, где погибли гражданские люди», — подчеркнул он.

По его словам, сегодняшнее сбитие является первым случаем, когда Воздушные силы совместно с Главным управлением разведки МОУ и другими структурами сил обороны смогли уничтожить самолет Ту-22М3 стратегической авиации.

Кроме того, также впервые были сбиты две сверхзвуковых крылатых ракеты Х-22, которые выпустил этот самолет.

«Конечно, что это комбо. Сегодня у российских пропагандистских СМИ черный день. Я думаю, они сегодня там будут очень-очень не рады. Все бывает впервые», — отметил Илья Евлаш, добавив, что в свое время ВСУ впервые сбили аэробаллистическую ракету «Кинжал» и гиперзвуковую ракету «Циркон».

И после сбития стратегического бомбардировщика Ту-22М3, который может нести до трех крылатых ракет Х-22, он надеется и на первую ликвидацию стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95.