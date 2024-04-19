«Второй самолет Ту-22М3 развернулся и сбежал» 2 19.04.2024, 12:37

2,946

Появились новые детали уникальной охоты на стратегический бомбардировщик РФ.

Украина могла сбить 2 вражеских самолета стратегической авиации, но тот, что летел вторым, сбежал после «неприятности» с первым.

Об этом в эфире «Радио Свобода» рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, расстояние сбивания было около 300 километров от границы Украины и «это действительно знаковая операция».

«Наверное, то уже когда Путин будет комментировать, что произошло с его стратегическим бомбардировщиком, то он скажет «он упал». Мы можем констатировать — да, мы успешно провели операцию ГУР во взаимодействии с Воздушными силами, и это — результативная операция. Впервые во время выполнения боевой задачи в воздухе во время полномасштабного вторжения уничтожен самолет стратегической авиации. Другой самолет, который шел за ним, вынужден был развернуться, и это означает, что еще ряд ракет не был выпущен по Украине», — сказал Юсов.

Он добавил, что уничтожение самолета-бомбардировщика — своеобразный повтор операции по уничтожению А50 с проведенной работой над ошибками.

«На этот раз речь идет о расстоянии более 300 км от украинской границы. Это — действительно знаковая операция», — сказал Юсов.

Уничтожение самолета Ту-22М3: что известно

19 апреля в России в Ставропольском крае на землю во время полета (упал самолет ВВС России Ту-22М3 https://charter97.org/ru/news/2024/4/19/592125/). В Минобороны РФ сообщили, что самолет упал из-за технической неисправности.

В ГУР сообщили, что Украина впервые уничтожила российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 в воздухе. Для этого использовали ЗРК С-200.

В результате падения бомбардировщика Ту-22М3 с ЗРК С-200 погиб один из пилотов. Двух других доставили в больницу. Еще одного ищут.