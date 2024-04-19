Новая веха в войне: как Украина впервые сбила Ту-22М3 19.04.2024, 13:37

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Следующая версия самолета существует в РФ только в одном экземпляре.

19 апреля Украине удалось впервые с начала войны сбить российский дальний бомбардировщик Ту-22М3. Этот устаревший, но все еще смертоносный самолет использует ракеты Х-22, перехват которых крайне сложен для украинской ПВО. Именно такие самолеты РФ часто использует во время массированных атак по Украине.

Историческое уничтожение первого бомбардировщика Ту-22МЗ в войне РФ против Украины стало результатом операции и ГУР во взаимодействии с Воздушными силами ВСУ.

Сбитый Ту-22МЗ в ночь на 19 апреля 2024 года наносил удары по Украине.

Самолет удалось сбить на расстоянии около 300 км от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 [по данным источников NV, это ЗРК С-200].

В результате поражения бомбардировщик смог долететь в район Ставрополя, где упал и разбился.

Четыре пилота самолета Ту-22М3 катапультировались при падении, двух нашли живыми, один погиб, еще одного ищут.

Это первое успешное уничтожение стратегического бомбардировщика в воздухе во время боевого вылета в течение полномасштабного вторжения России в Украину.

NV напоминает об основных характеристиках самолетов Ту-22М3, которые являются носителями опасных ракет Х-22.

Самый секретный

До 1992 года в печати не было ни одного упоминания об «Изделии 45» — так в СССР называли дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики с изменяемой стреловидностью крыла семейства Ту-22М. Затем гриф особой секретности был снят, но до сих пор существенная часть информации о проекте отсутствует.

Известно, что Ту-22М3 в конце 1970-х пришел на смену Ту-22М2. У той модели, по данным российских военных историков, имелось немало принципиальных недостатков; кроме того, их массовое серийное производство было запрещено по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2) 1979 года.

Первый полет Ту-22М3 совершил 20 июня 1977 года, с 1978-го запущен в серийное производство на Казанском авиазаводе имени Горбунова. В 1993 году выпущен последний экземпляр.

Точно неизвестно, сколько исправных Ту-22М3 находится на вооружении армии страны-агрессора сегодня. Эксперт Том Купер считает, что всего таких машин в середине 2010-х годов осталось не больше 60, из них половина — в состоянии боевой готовности.

Самолеты базируются на аэродромах Оленья, Шайковка, Белая и Дягилево. В декабре 2022 года как минимум один Ту-22М3 был серьезно поврежден после атаки беспилотников по Дягилево — после этого агрессор переместил свою стратегическую авиацию на другие локации.

Основные характеристики

Экипаж: 4 человека

Размах крыла: от 23,3 до 34,3 м в зависимости от угла стреловидности

Длина: 42 м

Высота: 11 м

Взлетная масса: 112 т

Предельная перегрузка: 2,5 g

Максимальная скорость на высоте: 2300 км/ч

Крейсерская скорость: 930 км/ч

Потолок высоты: 13,3 км

Дальность полета: 6800 км

Для чего создавался

Если вкратце — для ядерной войны. Сверхзвуковой ракетоносец должен был в условиях конфликта сверхдержав выпустить сразу три гиперзвуковые ракеты Х-22 по американскому авианосцу с расстояния не менее 600 км.

Погрешность ракет (круговое отклонение) была колоссальной, сказал Настоящему времени военный эксперт Павел Лузин. «Это ракета, которая наводится на авианосец — на огромную груду железа, металла, стали, на то, что видно головке самонаведения. Эта ракета в основном предполагалась в ядерном исполнении. Плюс-минус 200−300 метров — какая, в общем-то, разница?!» — прокомментировал он.

Также Ту-22М3 может нести до 12 тонн свободно падающих бомб, один залп способен накрыть площадь, равную 35 футбольным полям. В отличие от Ту-22М2, может одновременно применять крылатые ракеты и бомбы.

Боевые вылеты Ту-22М3 были относительно успешны в Афганистане и Сирии, где не было современной ПВО. Но уже в ходе войны в Грузии 2008 года одна из машин была сбита сразу после бомбометания — и полеты дальней авиации на том прекратились до конца конфликта.

В ходе полномасштабного вторжения в Украину

В апреле 2022 года, по информации Института изучения войны, Ту-22М3 бомбили завод Азовсталь, где держал оборону гарнизон Мариуполя. Но в основном РФ применяет эти самолеты как ракетоносцы, запуски ракет Х-22 происходят в глубоком тылу, где нет риска поражения самолета украинским истребителем или наземной ПВО.

Как указал в интервью NV эксперт, исследователь истории авиации Михаил Жирохов, россияне совершают пуски либо из Астраханской области над полигоном, где нет людей, либо над Каспийским морем, что связано с особенностями Х-22. «Это очень старая ракета, в которой используется жидкое ракетное топливо. К тому же оно настолько высокотоксичное, что во время заправки ракеты техники должны надевать общевойсковой защитный комплект с противогазом. В то же время это ракетное топливо нестабильно. А больше всего отказов ракет происходит именно во время пусков. То есть, проще говоря, у Х-22 может не завестись двигатель», — отметил он.

Известны и случаи захода Ту-22М3 на пуски в акватории Азовского моря.

Мощная (960 кг взрывчатки), но крайне неточная ракета Х-22 дважды становилась причиной массовой гибели мирных жителей Украины.

27 июня 2022 года — удар по торговому центру Амстор в Кременчуге, погибло 22 человека, более 60 ранено. Две ракеты, вероятно, были нацелены на завод Кредмаш, но устаревшая электроника определила как цель здание супермаркета по соседству.

14 января 2023 года — одна ракета поразила жилую многоэтажку на Набережной Победы в Днепре, 46 погибших, 75 пострадавших. Подъезд полностью уничтожен. Х-22 тогда использовались для ударов по украинской энергетической инфраструктуре, однако рядом с домом никаких энергетических объектов нет.

Плюсы и минусы

До сих пор достоверных данных о сбивании Х-22 нет — до весны 2023 года они были слишком быстры для украинской ПВО. Однако поступление на вооружение современных западных систем (Patriot, SAMP/T, Iris-T) ставит неуязвимость этих российских крылатых ракет под вопрос.

Кроме того, такие ракеты уже давно не выпускаются, а о сколь-нибудь серьезном арсенале пришедших им на смену Х-32 ничего неизвестно.

Если говорить о носителях ракет, то жизненный ресурс фюзеляжей подходит к концу (самой «молодой» машине уже 30 лет). Слабым местом Ту-22М3 считается двигатель: только в 2019 году зафиксированы две аварии во время полетов в районах Астрахани и Мурманска, как минимум трое пилотов погибли.

Самолет следующей серии, Ту-22М3М, пока существует только в одном экземпляре.