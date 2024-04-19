Новый мощный спорткар BMW показали за год до презентации
- 19.04.2024, 17:02
Сейчас авто проходит тесты за полярным кругом.
Заряженное купе BMW M2 станет еще более экстремальным. Спорткару готовят новую модификацию CS (ClubSport). Ее выведут на рынок в 2025 году и выпустят лимитированной серией. Об этом стало известно британскому изданию Autocar.
Сейчас новый BMW M2 CS проходит тесты за полярным кругом. Его оклеили камуфляжной пленкой, однако можно разглядеть более агрессивный дизайн передней части, а также обвес, задний спойлер и новые колесные диски. Как и у всех BMW M2, крылья серьезно расширены. Известно, что купе станет легче за счет карбоновых деталей.
Салон BMW M2 CS не показали. Ожидается, что по аналогии с BMW M2 CS предыдущего поколения в отделке появятся карбон и алькантара, а также установят ковшеобразные спортивные кресла.
Мощность 3,0-литровой турбошестерни возрастет и может достичь 500 сил. Разгон до сотни будет занимать около 4 секунд, а максимальная скорость составит 280-290 км/ч.
Кроме того, доработают подвеску BMW M2 и установят увеличенные тормоза. Ожидается, что цена BMW M2 CS превысит 100 000 долларов.