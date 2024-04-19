Новый мощный спорткар BMW показали за год до презентации 19.04.2024, 17:02

Сейчас авто проходит тесты за полярным кругом.

Заряженное купе BMW M2 станет еще более экстремальным. Спорткару готовят новую модификацию CS (ClubSport). Ее выведут на рынок в 2025 году и выпустят лимитированной серией. Об этом стало известно британскому изданию Autocar.

Фото: Autocar

Сейчас новый BMW M2 CS проходит тесты за полярным кругом. Его оклеили камуфляжной пленкой, однако можно разглядеть более агрессивный дизайн передней части, а также обвес, задний спойлер и новые колесные диски. Как и у всех BMW M2, крылья серьезно расширены. Известно, что купе станет легче за счет карбоновых деталей.

Салон BMW M2 CS не показали. Ожидается, что по аналогии с BMW M2 CS предыдущего поколения в отделке появятся карбон и алькантара, а также установят ковшеобразные спортивные кресла.

Фото: Autocar

Мощность 3,0-литровой турбошестерни возрастет и может достичь 500 сил. Разгон до сотни будет занимать около 4 секунд, а максимальная скорость составит 280-290 км/ч.

Кроме того, доработают подвеску BMW M2 и установят увеличенные тормоза. Ожидается, что цена BMW M2 CS превысит 100 000 долларов.