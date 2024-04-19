«Первая зарплата в IТ была больше, чем я когда-либо получал хирургом» 19.04.2024, 17:15

Белорус отработал три года врачом, ушел писать код и доволен.

«Вернулся с работы домой, сел ужинать — звонок из «приемника»: нужно ехать в больницу. А мог и вовсе не вернуться», — так белорусский разработчик Александр Романов рассказывает о своем прошлом. Три года он проработал хирургом, а потом ушел из медицины, потому что 700 долларов «для района, может, неплохо — но не за такую работу». В IТ — более 8 месяцев, первая зарплата — даже больше, чем получал в ковидные времена. Но главное — сейчас он «на своем месте». Айтишник рассказал devby.io свою историю:

- В школе мне давались точные науки — я участвовал в олимпиадах по математике и информатике. Но почему-то о том, чтобы стать разработчиком, даже не думал — просто не приходило в голову, что это может быть интересно и перспективно.

Я вообще плохо понимал, кем хочу быть, — когда в старших классах встал вопрос о поступлении в вуз, почему-то решил пойти в мед. Возможно, на меня повлияли фильмы и сериалы, которые романтизировали врачебную профессию.

Каково быть хирургом в районной больнице

Меня распределили в районную больницу. Уже в первый год работы хирургом я понял, что не хочу оставаться в медицине. Основная причина — это тотальное неуважение к труду врача. Зарплата абсолютно не соответствовала напряженности моей работы, уровню ответственности и образованию.

Я получал в среднем 2200 белoрусских рублей — это чуть меньше 700 долларов. Да, я понимаю: если сравнить с тем, сколько получают люди в районах, — неплохая сумма. Но не за такую работу!

Я работал шесть дней в неделю в поликлинике — с 8.00 утра до 18.00 вечера (ближе к концу моей врачебной практики часть суббот стал «забирать» мой коллега — и у меня хотя бы появились выходные). И дежурил: экстренная помощь на районе, как, впрочем, и везде, должна оказываться круглосуточно — а у нас на 21 000 человек были всего два хирурга. Так что половина дежурств всегда была моя.

В провинции врачи дежурят не в больнице, а на дому. Объясню, что это значит на практике. После работы в поликлинике я мог вернуться домой — а мог и не вернуться (если, например, случилось ДТП, есть тяжелые хирургические пациенты). Приходил домой, садился ужинать — и тут звонок из «приемника». Нужно ехать в больницу. Уложил ребенка и лег спать — и снова звонок. Если твой единственный коллега заболеет или уйдет в отпуск, с вероятностью 90% на замену никого не пришлют.

И это я умолчу про дикую ответственность, кучу проверок, а еще недовольных пациентов и их жалобы.

В общем, жаловаться на это можно бесконечно. Хотя работа, конечно, интересная, а самое главное — нужная.

Но когда я понял, что не могу позволить себе купить даже самый дешевый новый китайский автомобиль из салона, чтобы ездить самому в тот же «приемник» на экстренные, — желание продолжать пахать полностью пропало.

«Я бы остался в медицине, если бы у меня было призвание»

Надо сказать, что я застал ковидные времена.

Сейчас много говорят о ковидных зарплатах врачей. Мол, таких денег многие доктора до этого даже в руках не держали. Я считаю: именно столько врач и должен получать, и даже больше.

Зарплата зависела от оклада и от количества «контактов» с инфицированными пациентами. Не могу говорить за всех (боюсь наврать), но моя была больше в среднем на 1500 рублей — на тот момент это была очень внушительная прибавка.

Сейчас таких зарплат, как и надбавок, нет.

Была еще причина, чтобы оставить медицину спустя 3 года практики, — очень сомнительные перспективы роста конкретно для меня. Вообще врачу дорасти до чего-то можно — если сильно стараться и иметь желание и большую любовь к своему делу. Какие варианты:

Стать заведующим районного хирургического отделения — и получать чуть больше, чем зарабатывал я. Но при этом ответственности и проблем иметь тоже как минимум раз в 10 больше.

Стать главврачом — и тогда можно будет сказать про свою зарплату: «Терпимо!» Но головной боли будет столько… Да и далеко не для каждого эта должность.

Можно пойти в науку — защитить диссертацию, работать в каком-нибудь РНПЦ и быть первоклассным хирургом, выполнять крышесносные по своей сложности операции. Но это тоже путь не для каждого, таких врачей единицы. Ну и мест, безусловно, не так много — некоторые, даже имея большое желание, не могут пробиться.

К сожалению, для себя я не видел перспектив роста, как не было и желания. И да, я бы остался в медицине, если бы у меня было призвание — но у меня его не было.

«Учился самостоятельно»

В 2021 году я начал потихоньку погружаться в мир IT. Среди моих друзей и бывших одноклассников немало разработчиков: кто-то сразу поступал в технический университет, кто-то обучался потом самостоятельно или на курсах. Мне было кому написать и попросить совета.

Один из моих друзей согласился мне помочь и составил roadmap по стеку, на котором сам работает. Так и начался мой путь «вхождения в IТ». Друг-разработчик помогал с возникшими вопросами, ну и в целом менторил меня. Плюс позвал в свой пет-проект (собственный проект разработчика, который он делает «для души» в свободное от основной работы время. — Прим. ред.) — чтобы я мог уже начать использовать свои знания на практике.

Через год я понял, что мог бы уже попробовать искать работу, однако спешить мне было некуда — так как я все еще не отработал положенный срок после медвуза.

Поэтому я записался на онлайн-курсы Python Developer. Во-первых, я хотел структурировать в голове все знания, что получил при самостоятельном обучении. Ну и, во-вторых, считал полезным иметь хоть какую-то «корочку» о законченных курсах.

Не могу сказать, что мне было сложно. Учась самостоятельно, я осваивал материал не спеша — не давал себе больших нагрузок, новые знания укладывались в голове потихоньку. Плюс благодаря учебе в медвузе у меня был навык эффективного запоминания новой информации.

Когда я пришел на курсы, у меня были уже кое-какие знания — поэтому я не сильно напрягался. Информация заходила легко, домашки я сдавал вовремя, как и курсовую.

Нашей группе очень повезло с преподавателем — я получил тонну новых знаний и полезной практики, поэтому ни капельки не жалею о том, что потратил на курс деньги и время.

И всем, кто хочет пойти на курсы по программированию с нуля, советую до начала учебы хоть немного позаниматься самостоятельно. Когда ты приходишь на курсы абсолютно стерильным — тебе сложно воспринимать информацию.

«Через пару недель поисков получил приглашение на собеседование — и оффер. В сентябре 2023 года»

Весь процесс моего обучения занял около двух лет. Искать работу я начал еще на курсах — ближе к концу. Откликался в основном на hh.ru. Большинство моих откликов, конечно же, были отклонено. Также выполнил несколько тестовых заданий, которые компании проигнорировали — фидбека либо хоть какого ответа по ним я так и не дождался.

Но буквально через пару недель я получил приглашение на собеседование от компании, которую нашел через LinkedIn, — а после интервью и первый оффер, который, конечно же, принял. Это было в сентябре 2023-го — кстати, тогда же закончились и мои курсы.

Не могу подробно рассказывать о проектах, на которых работаю, — но я там уже больше 8 месяцев и чувствую, что не расту в профессиональном плане. Поэтому сейчас я снова в активном поиске компании, в которой смогу перенимать опыт других разработчиков, посещать различные митапы и расти как специалист.

Ищу уже около двух недель — снова на hh.ru и в LinkedIn, иногда просматриваю специальные телеграм-каналы. Ищу как удаленную работу, так и в офисе — хоть в Беларуси, хоть на западе с возможностью релокации. Активно изучаю английский, на данный момент у меня B1 — то есть что-то сказать и понять собеседника я могу.

За это время у меня было около 60 откликов. Из них — 1 собеседование и 9 отказов на уровне резюме. По остальным — просто игнор.

Результатов еще одного собеседования жду, но думаю, будет отказ, так как в компании, как мне кажется, не совсем верно оценили мой опыт и компетенции по резюме и информации из LinkedIn — они ожидали увидеть кандидата ближе к уровню Middle+, я думаю.

Но я не сдаюсь. Пробелы, что вскрываются на собеседованиях, стараюсь восполнять и продолжаю искать свою компанию, в которой буду долго и продуктивно работать. В медицину возвращаться не планирую — я вижу, что пришел туда, где должен был быть изначально.

«Первые полгода не мог привыкнуть к тому, что не нужно вставать по ночам и куда-то срываться»

Моя первая зарплата в IТ была больше, чем я когда-либо получал хирургом, — даже в ковидные времена, даже с дежурствами.

Работая программистом, первые полгода я не мог привыкнуть к тому, что не нужно вставать по ночам и куда-то срываться. Даже сейчас иногда, когда звонит телефон, я вздрагиваю: «Звонят из „приемника“ — что-то случилось».

А когда вечером смотрю в окно и вижу, как к дому подъезжает «скорая», первое, что я думаю: она приехала за мной — отвезти на работу.

Благодаря «удаленке» я всегда с семьей. Для меня это как непрерывный отпуск — и за 8 месяцев работы от него даже устал. Поэтому сейчас предпочел бы гибридный формат работы или даже постоянно из офиса.