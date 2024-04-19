Буданов раскрыл, чем Украина уничтожает стратегическую авиацию РФ 2 19.04.2024, 17:38

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Украинские инженеры хорошо поработали.

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов рассказал, каким именно оружием украинские военные уничтожают стратегические российские самолеты. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Буданов рассказал о том, чем именно украинское государство способно наносить прицельные удары по стратегически важным для российского агрессора военным авиабортам.

«Применяются разные системы. На этот раз мы применили то, что мы сделали с нуля из старых составляющих. Кое-что модернизировали. Инженеры хорошо поработали, поверьте», - сказал глава ГУР.

Напомним, что сегодня, 19 апреля, в результате успешной операции ГУР МО Украины во взаимодействии с Воздушными силами впервые за время полномасштабного вторжения уничтожен дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Отметим, что по данным источников РБК-Украина, Ту-22М3 был сбит с зенитного ракетного комплекса С-200.