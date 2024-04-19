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Активистку движения «Матери-328» переводят с «химии» в колонию

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  • 19.04.2024, 17:55
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Активистку движения «Матери-328» переводят с «химии» в колонию
Марина Киселевич

Ее задержали по доносу.

В мае 2022 года активистку движения «Матери-328» Марину Киселевич приговорили к четырем годам ограничения свободы с направлением на «химию».

Ее судили по «доносу неравнодушного» за посты «Вконтакте» по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 368 («оскорбление Лукашенко») и ч. 2 ст. 367 («клевета на Лукашенко»). Срок женщина отбывала в брестской ИУОТ-1.

По информации правозащитников, 12 апреля прошло судебное заседание по усилению наказания политзаключенной.

В результате Марине заменили ограничение свободы на лишение свободы в колонии сроком на 10 месяцев.

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