Власти Польши: Заказчик покушения на российского оппозиционера Волкова — белорус 2 19.04.2024, 18:08

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Он задержан.

Заказчик покушения на российского оппозиционера, бывшего руководителя штабов Алексея Навального Леонида Волкова, задержан в Польше, заявил премьер-министр республики Дональд Туск.

«Белорус, работающий на россиян, заказавший двум полякам убийство соратника Навального, задержан. Нападавшие также уже задержаны. Они связаны с кругами фанатов ультрас. Никакого снисхождения к сотрудникам российских служб не будет», — написал он на своей странице в социальной сети X.

Niedoszły zamachowiec na prezydenta Zelenskiego, Polak działający w porozumieniu z rosyjskimi służbami - aresztowany 2 dni temu. Białorusin pracujący dla Rosjan, który zlecił dwóm Polakom zamach na współpracownika Nawalnego - zatrzymany. Zamachowcy też już w areszcie. Powiązani… — Donald Tusk (@donaldtusk) April 19, 2024

Ранее литовский президент Гитанас Науседа сообщил, что в Польше задержали двух человек, причастных к покушению на Волкова в Вильнюсе. Президент добавил, что подозреваемые будут переданы Литве.

Днем ранее в Польше был задержан агент российских спецслужб, который помогал готовить покушение на украинского президента Владимира Зеленского.