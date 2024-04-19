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Власти Польши: Заказчик покушения на российского оппозиционера Волкова — белорус

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  • 19.04.2024, 18:08
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Власти Польши: Заказчик покушения на российского оппозиционера Волкова — белорус

Он задержан.

Заказчик покушения на российского оппозиционера, бывшего руководителя штабов Алексея Навального Леонида Волкова, задержан в Польше, заявил премьер-министр республики Дональд Туск.

«Белорус, работающий на россиян, заказавший двум полякам убийство соратника Навального, задержан. Нападавшие также уже задержаны. Они связаны с кругами фанатов ультрас. Никакого снисхождения к сотрудникам российских служб не будет», — написал он на своей странице в социальной сети X.

Ранее литовский президент Гитанас Науседа сообщил, что в Польше задержали двух человек, причастных к покушению на Волкова в Вильнюсе. Президент добавил, что подозреваемые будут переданы Литве.

Днем ранее в Польше был задержан агент российских спецслужб, который помогал готовить покушение на украинского президента Владимира Зеленского.

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