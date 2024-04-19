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Китайские банки перестали принимать платежи из России?

  • Андрей Клименко
  • 19.04.2024, 18:18
  • 1,128
Китайские банки перестали принимать платежи из России?
Андрей Клименко

Почему об этом сегодня так часто говорят.

На фоне немалого количества сообщений о «трудностях» с экспортом в Россию через Китай и другие страны (из-за того, что банки в Китае и других странах испугались американских санкций), я бы обратил внимание на то, что эти новости преимущественно имеют первоисточником российских банкиров-олигархов в российских СМИ.

Да, знаем, слышали, читали в российских СМИ (и официальных, и особенно эмигрантских), что танкерный флот РФ почти «парализован», российскую нефть «почти никто не принимает», а в то же время цифры из профессиональных изданий говорят, что экспорт нефти РФ на исторических максимумах.

Я бы рассматривал это скорее как то, что на фоне дебатов в США о помощи Украине, на фоне активизации и радикализации запросов Украины на средства ПВО и т. д., Россия проводит информационную операцию по дезинформации Западного мира.

Какую именно: они доводят до стран Запада такой (дез)информационный посыл: «не спешите с дополнительными деньгами для Украины: ваши санкции очень мощно работают:

— указ президента США от 22.12.2023 О принятии дополнительных мер по вредной деятельности Российской Федерации (Executive Order on Taking Additional Steps With Respect to the Russian Federation’s Harmful Activities) уже почти остановил экспорт в РФ.

Так что — зачем спешить, скоро экономика РФ разрушится.

Помните, что во время войны новости, исходящие из страны-агрессора имеют свою цель. И эта цель абсолютно связана с их военными целями.

А указ президента Байдена от 14.12.2023 стоит перечитать. Он интересный.

Андрей Клименко, New Voice

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