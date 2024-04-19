Белорусам разрешат пить кофе «Жокей» и чай Greenfield

Белорусам разрешат пить кофе «Жокей» и чай Greenfield6
- 19.04.2024, 19:41
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Минздрав отменяет запрет.
Минздрав информирует, что с сегодняшнего дня отменена введенная постановлением заместителя министра — главного государственного санитарного врача Беларуси от 1 апреля временная санитарная мера по запрещению ввоза и продажи на территории страны продукции производства ООО «Орими».
Сообщается, что решение принято на основании предъявленных ООО «Орими» доказательств, подтверждающих перечень и эффективность проведенных корректирующих мероприятий, стабильность процессов производства, хранения, транспортировки продукции, а также действенности системы контроля безопасности и др.
«Орими» производит популярные в Беларуси кофе «Жокей» и чай Greenfield.