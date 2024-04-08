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Белорусов оставили без кофе «Жокей» и чая Greenfield

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  • 8.04.2024, 9:27
  • 4,926
Белорусов оставили без кофе «Жокей» и чая Greenfield

Россияне продавали в нашей стране чай с плесенью.

Российская компании «Орими», известной своими популярными чаями и кофе, запретили ввозить, продавать и даже хранить свою продукцию в Беларуси. Как говорится в документе за подписью главного государственного санитарного врача, это связано с плесенью, обнаруженной в пакетиках чая, поставляемого в нашу страну. На это обратил внимание onliner.

В письме поставщикам и торговле предписано изъять из обращения продукцию «Орими» и обеспечить ее возврат производителю или утилизацию в течение 15 дней с момента запрета (постановление подписано 1 апреля).

Поводом для запрета стала плесень, которую обнаружили в образцах черного чая «Принцесса Канди» и «Гита».

«Орими» известна продукцией на любой вкус и кошелек. Кроме бюджетных чаев, таких как «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», «Принцесса Канди» и других, она выпускает и более дорогие напитки. Например, чаи Greenfield и Tess, а также популярный кофе «Жокей».

О проблемах «Орими» стало известно еще в марте. Хотя такого жесткого решения в компании вряд ли ожидали. Еще раньше, в феврале, в Беларуси запретили продажу чая в пакетиках «Принцесса Гита».

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