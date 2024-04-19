В Беларуси объявлено штормовое предупреждение 1 19.04.2024, 21:08

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Из-за заморозков.

Штормовое предупреждение об опасном гидрометеорологическом явлении опубликовал Белгидромет.

Ночью 20 апреля местами по стране, а также в окрестностях Минска и по большей части Витебской области ожидаются заморозки до -3°С.

В субботу будет облачно с прояснениями, передает метеосервис pogoda.by. Ночью местами, утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди. Днем в юго-восточных районах возможны сильные дожди.

Максимальная температура воздуха днем составит от +7°С до +13°С.

В воскресенье погодные условия ухудшит циклон, смещающийся с Брянской области России на восток Беларуси. Синоптики обещают облачную погоду. На большей части территории страны пройдут дожди и мокрый снег. В отдельных районах ожидаются сильные осадки.

Максимальная температура воздуха днем: от +3°С по северо-западу до +12°С по востоку.