В Беларуси объявлено штормовое предупреждение

В Беларуси объявлено штормовое предупреждение1
- 19.04.2024, 21:08
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Из-за заморозков.
Штормовое предупреждение об опасном гидрометеорологическом явлении опубликовал Белгидромет.
Ночью 20 апреля местами по стране, а также в окрестностях Минска и по большей части Витебской области ожидаются заморозки до -3°С.
В субботу будет облачно с прояснениями, передает метеосервис pogoda.by. Ночью местами, утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди. Днем в юго-восточных районах возможны сильные дожди.
Максимальная температура воздуха днем составит от +7°С до +13°С.
В воскресенье погодные условия ухудшит циклон, смещающийся с Брянской области России на восток Беларуси. Синоптики обещают облачную погоду. На большей части территории страны пройдут дожди и мокрый снег. В отдельных районах ожидаются сильные осадки.
Максимальная температура воздуха днем: от +3°С по северо-западу до +12°С по востоку.