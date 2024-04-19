США отправят Украине артиллерию и ПВО сразу после одобрения помощи Конгрессом 1 19.04.2024, 21:32

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Пентагон уже готовится.

Пентагон готовится быстро отправить в Украину артиллерию и системы ПВО сразу после того, как помощь одобрят в Палате представителей и Сенате США. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на американских чиновников в пятницу, 19 апреля.

Как отмечает издание, Пентагон готовится к быстрому утверждению пакета помощи Украине. В то же время администрация президента США Джо Байдена не приняла решение, насколько большим будет транш и какое вооружение он будет предусматривать. По словам американских чиновников, которые говорили с журналистами на условиях анонимности, пакет помощи Украине может быстро пройти «бюрократическую процедуру после принятия закона и подписания его президентом».

«Они очень быстро передадут эту рекомендацию госсекретарю, и вскоре после этого она попадет к президенту», — сказал один из чиновников.

Также чиновник добавил, что много американского оружия размещено на складах по всей территории Европы и оттуда его можно быстро отправить в Украину.

Представитель Пентагона Патрик Райдер сказал журналистам, что у США есть «очень мощнуя логистическуя сеть, которая позволяет очень быстро перемещать материально-технические средства».

«Мы, безусловно, понимаем и ценим срочность и готовы действовать быстро», — сказал Райдер.

Politico добавило, что помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Волландер заявляла, что США начнет быстрое перемещение боеприпасов, артиллерийских снарядов и средств противовоздушной обороны, как только Конгресс окончательно одобрит эту помощь.