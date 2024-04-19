В Бресте завобщежитием оштрафовали за то, что она сдала жилье россиянину 19.04.2024, 21:38

И не сообщила в МВД.

В Бресте суд оштрафовал заведующую общежитием за то, что она сдала жилье гражданину России и не сообщила об этом в МВД, пишет BGmedia.

Суд Московского района Бреста рассмотрел административное дело 1 апреля. Заведующую общежитием ОАО «Б» Алису (имя вымышлено) обвинили в правонарушении по ст. 24.11 КоАП (Непредставление документ

ов, отчетов и иных материалов). Судебное постановление опубликовали в банке судебных решений.

Согласно документу, Алиса, являясь должностным лицом ОАО «Б» в части сдачи внаем жилых помещений, расположенных в Бресте на улице Янки Купалы, не предоставила в течение трех часов 26 и 27 февраля в МВД информацию о гражданине России, которому сдала жилье. Примечательно, что милиционеры узнали об этом только 15 марта, после чего и решили составить на женщину административный протокол.

Скорее всего, речь идет об общежитии № 3 ОАО «Брестский чулочный комбинат», которое находится на улице Янки Купалы 3/1. Это единственное общежитие на этой улице, которое принадлежит ОАО «Б», как написано в судебном постановлении. К тому же «Брестский чулочный комбинат» выставил на kufar.by объявление, что сдает в аренду комнаты именно в этом общежитии.

По мнению милиционеров, не сообщив в МВД о гражданине России, заведующая общежитием нарушила п. 1 Постановления МВД от 01.07.2010 № 214 «О порядке информирования органов внутренних дел об иностранных гражданах и лицах без гражданства», ч. 2 ст. 43−1 Закона «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь».

Судья признал брестчанку виновной в непредставлении должностным лицом в установленные сроки сведений, когда обязанность их представления предусмотрена законодательным актом (ст. 24.11 КоАП). За это заведующую общежитием оштрафовали на 1 базовую величину (40 рублей). Между тем максимальное наказание по этой статье — штраф в 20 базовых величин (800 рублей).

В каких городах Беларуси самые дорогие квартиры на сутки?

Правозащитник Роман Кисляк напомнил, что по ст. 24.11 КоАП могут привлекать к ответственности только должностных лиц, иных уполномоченных лиц, индивидуальных предпринимателей, которые в установленные сроки не предоставляют в МВД документы, отчеты, сведения и иные материалы либо предоставляют их, но с заведомо недостоверными сведениями.

Обычных граждан по этой статье не могут привлечь к ответственности. Однако власти устранили этот пробел, дополнив ч. 6 ст. 24.35 КоАП требованием о том, что передавать в милицию информацию о заселившихся иностранцах в течение трех часов должны все возможные субъекты — «юридические и физические лица, в том числе ИП». Они обязаны информировать МВД о жильцах, приезжающих «на срок одни сутки и более» (не относится к правительственным гостям, иностранцам, дальнобойщикам и так далее).

Нарушителям грозит штраф до 20 базовых величин (800 рублей). Данные положения закона вступят в силу меньше через три месяца — 7 июля.