В Тбилиси возобновились протесты 19.04.2024, 21:48

Акция проходит у здания грузинского парламента.

В грузинской столице Тбилиси вечером в пятницу, 19 апреля, возобновились протесты против скандального закона об иноагентах.

Об этом сообщает Sova.

Акция проходит у здания грузинского парламента.

Кроме того, участники акции устроили шествие от здания парламента в Тбилиси до Дома юстиции.

По словам протестующих, протест у Дома юстиции является символическим, поскольку в случае принятия законопроекта это ведомство станет органом, который будет осуществлять мониторинг по выявлению агентов иностранного влияния.

Как известно, несмотря на неодобрение со стороны Запада и гражданского общества, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявляет, что ничто не может помешать окончательному принятию скандального закона.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на скандальный закон, однако признала, что его, скорее всего, преодолеет парламент.