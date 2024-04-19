В Сенате пообещали быстро отправить законопроект о помощи Украине на подпись Байдену
- 19.04.2024, 23:11
Промедление слишком дорого обошлось.
Сенат США быстро примет законопроекты спикера Палаты представителей Майка Джонсона, в частности по помощи Украине, и направит их на подпись президенту Джо Байдену, пишет New Voice.
Об этом в пятницу, 19 апреля, заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер в Х.
«Если Палата представителей отправит [Сенату] пакет законопроектов по национальной безопасности, мы быстро отправим его президенту США Джо Байдену», — подчеркнул Шумер.
Он также надеется, что Палата представителей поддержит законопроекты, поскольку «промедление дорого обошлось США и их союзникам». Кроме этого, лидер демократов напомнил, что на этой неделе встретился с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.
«Если США не поддержат Украину, они проиграют войну Путину [российскому диктатору Владимиру Путину]», — сказал Шумер.
19 апреля Палата представителей США провела процедурное голосование и приблизилась к рассмотрению пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню размером в 95 миллиардов долларов.