В Сенате пообещали быстро отправить законопроект о помощи Украине на подпись Байдену 19.04.2024, 23:11

Промедление слишком дорого обошлось.

Сенат США быстро примет законопроекты спикера Палаты представителей Майка Джонсона, в частности по помощи Украине, и направит их на подпись президенту Джо Байдену, пишет New Voice.

Об этом в пятницу, 19 апреля, заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер в Х.

«Если Палата представителей отправит [Сенату] пакет законопроектов по национальной безопасности, мы быстро отправим его президенту США Джо Байдену», — подчеркнул Шумер.

Он также надеется, что Палата представителей поддержит законопроекты, поскольку «промедление дорого обошлось США и их союзникам». Кроме этого, лидер демократов напомнил, что на этой неделе встретился с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.

«Если США не поддержат Украину, они проиграют войну Путину [российскому диктатору Владимиру Путину]», — сказал Шумер.

19 апреля Палата представителей США провела процедурное голосование и приблизилась к рассмотрению пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню размером в 95 миллиардов долларов.