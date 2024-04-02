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В Беларуси появился сайт для абитуриентов

  • 2.04.2024, 0:59
В Беларуси появился сайт для абитуриентов

Там собрана информация о приемной кампании и есть калькулятор баллов.

В Беларуси заработал специальный сайт для абитуриентов. Там можно узнать информацию о приемной кампании 2024 года в беларусских вузах, правилах поступления и последних новостях, сообщает Министерство образования.

На сайте abiturient.by также есть калькулятор, с помощью которого можно проверить, хватает ли абитуриенту проходных баллов на специальности различных университетов.

Там же можно сравнить свои показатели с данными поступлений прошлых лет или посмотреть каталог учреждений высшего образования Беларуси.

Белорусские абитуриенты будут сдавать централизованное тестирование с 27 мая по 6 июня. Чтобы попасть на ЦТ, нужно зарегистрироваться с 9 по 22 апреля.

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