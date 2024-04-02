Одна из самых длинных рек мира больше не достигает моря 2.04.2024, 3:32

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И ученые знают, кого винить.

Река Колорадо – пожалуй, один из самых известных символов Северной Америки – уже не достигает моря. Река протекает через Скалистые горы и Большой каньон, но уровень воды в ней опустился до рекордно низкого. Чтобы понять, почему так случилось, ученые детально рассмотрели причины, из-за которых река иссякает, пишет IFLScience.

Длина реки Колорадо составляет примерно 2300 километров, она считается важнейшим источником воды для 40 миллионов человек. Кроме того, ее воды играют решающую роль для двух миллионов гектаров пахотных земель.

Поток воды в реке сократился на 20% за столетие, и это может иметь очень серьезные последствия.

Основные причины, по которым река Колорадо не достигает дельты в Калифорнийском заливе, уже установлены. Это изменения климата, продолжающаяся мегазасуха, а также чрезмерное использование вод реки.

Ученые решили составить первый полный водный бюджет реки Колорадо, чтобы предоставить информацию о том, как остановить чрезмерное использование вод. Чтобы рассчитать водный баланс реки, команда провела подробный анализ среднегодового водопользования и потерь воды в период с 2000 по 2019 год, а также конкретных видов использования, которые этому способствовали.

Важно отметить, что сюда включили все прямые виды использования воды человеком, например, бытовое и сельхоз использование, а также косвенные потери – испарение из водоемов. Исследователи также включили факторы, которые раньше не учитывались, такие как потребление воды в Мексике, поскольку Колорадо протекает не только по территории США, а также потребление из реки Хила, которая питает Колорадо.

И эти результаты показали главного виновника истощения реки – сельское хозяйство. «Вода, потребляемая в сельском хозяйстве, в три раза превышает все другие прямые виды использования вместе взятые», — пишут авторы исследования.

Ирригация в сельском хозяйстве представляет собой особую проблему. На нее приходится 74% прямого использования человеком воды рек, но и более половины общего потребления воды. И более половины этой воды использовались для полива культур, которые затем шли на корм скоту.

Команда подсчитала, что ежегодно из реки потребляется в среднем 23,7 миллиарда кубических метров воды, прежде чем она достигает дельты. Чтобы избежать нехватки воды, они рекомендуют сократить потребление воды в верхнем и нижнем бассейнах реки примерно на 22–29%. И это должно помочь просто стабилизировать уровень воды в водохранилище. И потребление нужно будет сократить еще больше к 2050 году из-за изменений климата.