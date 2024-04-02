СМИ: Российские спецслужбы могут ликвидировать Симоньян 21 2.04.2024, 7:47

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Пропагандистку готовят на роль «сакральной жертвы»?

В скором времени российские спецслужбы могут ликвидировать кремлевскую пропагандистку Маргариту Симоньян, пишет dialog.ua.

Вероятность этого резко возросла после того, как СБУ заочно выдвинула ей подозрение в четырех преступлениях: «Геноцид», «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «Пропаганда войны», «Оправдание, признание правомерной, отрицание российской военной спецоперации против Украины, прославление ее участников».

По словам российского аналитика Анатолия Несмияна, теперь Симоньян точно не приходится ожидать покушения со стороны СБУ.

«Ее постараются живой и невредимой вывести на процесс (если, конечно, сумеют как-то изловить), поэтому опасаться за свою жизнь в этот промежуток времени ей точно не приходится. До суда и приговора СБУ должна будет с нее пылинки сдувать», - отметил он.

Однако проблема для жизни Симоньян может возникнуть с другой стороны: теперь на нее могут совершить покушение российские структуры, которым было бы выгодно обвинить в этом СБУ.

Таким образом, российская сторона получит возможность обвинить Украину, называя ее заказчиком.

«Так что теперь достаточно интересный вопрос: оглядываться ли теперь Симоньян по сторонам и главное - в какую сторону?» - отметил российский эксперт.