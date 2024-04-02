Рекорд мартовской температуры в Беларуси превышен более чем на четыре градуса 2.04.2024, 8:55

На всех метеостанциях страны перекрыты как дневные, так и месячные исторические максимумы.

Обновлен рекорд мартовской температуры за весь период инструментальных метеонаблюдений в Беларуси, свидетельствует проведенное «Позіркам» сравнение оперативных и архивных данных Белгидромета за последний день месяца.

На всех метеостанциях страны перекрыты как дневные, так и месячные исторические максимумы.

В Лельчицах воздух прогрелся до 27,2 градуса тепла при прогнозе синоптиков до 25 градусов в отдельных районах. Предыдущий рекорд месяца — 23,1 градуса — держался с 19 марта 1990 года и был зафиксирован там же.

Более чем на пять градусов перекрыты рекорды марта в Лынтупах (24 против 18,8 градуса 19 марта 1990 года) и Могилеве (24,4 против 19,3 градуса 25 марта 2014 года).

Самый старый рекорд переписан в Марьиной Горке — 25,3 против 20,4 градуса 28 марта 1903 года.

На 25 метеостанциях, в том числе в Минске, рекорды месяца обновлялись два дня подряд. 30 марта в столице было 19,9 против 18,9 градуса 19 марта 1990 года и 23 марта 2014 года, 31 марта — 24,6.

В девяти городах дневные максимумы 31 марта превышены на семь и более градусов: в Полоцке — на 8,6 (24,2 против 15,6 в 1999 году), Сенно — на 7,7 (23,8 против 16,1 в 2019-м), Езерище — на 7,2 (22,7 против 15,5 в 1999-м), Лельчицах — на 7,1 (27,2 против 20,1 в 1983-м), Витебске — также на 7,1 (23,1 против 16 в 1968-м), Кличеве — на 7 (25,1 против 18,1 в 1983-м), Березино — на 7 (24,5 против 17,5 в 1983-м), Верхнедвинске — на 7 (23 против 16 в 1999-м).

2 апреля синоптики прогнозируют понижение температуры, которое начнется с западных районов. 4 апреля будет холоднее на 15−20 градусов, чем сейчас.