«Там вообще ничего делать нельзя» 2.04.2024, 10:02

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иллюстративное фото

Пропавшие дети из Горецкого района рассказали, почему сбежали из приемной семьи

Дети, которые сбежали из дома в деревне Матюты Горецкого района 31 марта, жили в приемной семье. Об этом сообщили в эфире гостелеканала СТВ, пишет zerkalo.io.

14-летнюю девочку и 11-летнего мальчика нашли 1 апреля в 20 километрах от деревни Матюты — на чердаке нежилого дома в деревне Никулино. Тогда они пояснили, что увидели незнакомых людей, испугались и решили спрятаться. Позже выяснилось, что на самом деле биологическая мать девочки живет в деревне Никулино. Ребенок соскучился и захотел к маме.

Фото: скриншот видео СТВ

«Я хочу к маме домой. Мне не нравится там [в приемной семье], порядки, там вообще ничего делать нельзя», — рассказала девочка.

В марте у многодетной матери, к которой пыталась вернуться дочь, изъяли ее троих несовершеннолетних детей. Женщина злоупотребляла алкоголем, в доме было неисправное печное отопление, еды для детей не было, а пенсию по утрате кормильца она тратила не по назначению. Сама она пообещала исправиться и вернуть себе детей. По словам женщины, ей дали квартиру в Горках как многодетной. Там она планирует сделать ремонт и жить вместе с детьми.

Приемная мать рассказала, что с детьми конфликтов не было, как не было и признаков того, что они могут сбежать. Мальчик живет в ее доме уже три года, девочка — меньше месяца. 31 марта они отпросились погулять и не вернулись к ужину. Их искала милиция, спасатели и жители деревни. Известно, что у мальчика бывают приступы эпилепсии, поэтому на поиски были брошены все силы, однако результатов они не дали.

Направление поисков сменили, когда выяснилось, что настоящая мать сбежавшей девочки живет в другой деревне. Школьницу заметил один из спасателей, когда она вышла из сарая и быстро вернулась туда. Он вспомнил ориентировки, зашел в сарай и там нашел пропавших детей.