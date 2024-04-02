«Это утешает, приносит умиротворение, греет душу» 2.04.2024, 10:20

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Белорусы рассказали, почему выбрали жизнь в польcкой деревне.

39% населения Польши живёт в сельской местности. Но эмигранты редко выбирают для жизни деревню. В городе обычно больше возможностей найти подходящее жильё и работу. MOST поговорил с белорусами, которые выбрали для себя жизнь в польской деревне или задумываются о переезде в сельскую местность.

«Нужно провести электричество в сарай — процесс затянулся на два месяца»

В Беларуси Анна с мужем жили в частном доме на окраине Бреста. Приехав в Польшу три года назад, супруги сразу задались целью купить дом в деревне. Осуществить желаемое удалось только в прошлом году.

— Мы с мужем — деревенские жители, нам нравится тишина, природа, спокойствие, чтобы было просторно. Дом мы искали очень долго. Хотели, чтобы деревня была в лесу, но в тоже время, чтобы были доступны почта, магазины.

Сначала белорусы искали отдельно стоящий дом, но выяснилось, что для покупки такой недвижимости иностранцам нужно получить разрешение, которое пришлось бы очень долго ждать. К тому же был риск и вовсе его не получить.

В итоге Анна с мужем решили купить дом-bliźniak (дуплекс). У супругов есть небольшой бизнес по производству изделий из дерева, поэтому обязательным условием было наличие помещения для оборудования мастерской. Подходящий вариант — двухэтажный дом площадью около 170 кв. метров — нашли за пару месяцев.

— Наш дом раньше был «лесничувкой» — домом лесничего. У нас даже нет забора, участок плавно переходит в лес. Мне это очень нравится, это идеальный вариант!

Деревня, где живёт Анна, совсем небольшая — в ней около 170 жителей. Молодые люди уже посадили на своём участке черешню, яблоню, клубнику, малину. В планах на весну — посадка зелени.

Анна признаётся, что довольна тем, что имеет, и не видит особых минусов в деревенской жизни. Правда, иногда возникают сложности из-за местной бюрократии.

— Нам сейчас нужно провести электричество в сарай для наших рабочих станков. И этот процесс затянулся на два месяца. Мы постоянно звоним, разговариваем, но в Польше нужно долго ждать, чтобы что-то сделать. С другой стороны, какие-то штуки здесь, наоборот, делаются очень организованно, круто и быстро.

Дуплекс — это дом на две семьи, так что рядом живут соседи. Жильё разделяет большой коридор. По словам Анны, отношения с соседями складываются хорошо, да и видятся они не каждый день. Недавно девушку с мужем позвали на деревенское собрание, чтобы они могли поближе познакомиться с другими жителями.

— Меня всё устраивает хотя бы потому, что это мой личный дом. Это утешает, приносит умиротворение, греет душу. Для меня важно было иметь свой дом в Бресте. Я часто путешествовала, и мне всегда было приятно возвращаться домой после бурной поездки. А здесь эти три года мне было тяжело из-за того, что нет своего дома. А сейчас есть ощущение, что мне любые невзгоды по плечу.

«Тутэйшыя дамы — тое, што ў нас прынята называць катэджамі, не нашыя вясковыя хаты»

Зоя полюбила сельскую жизнь ещё в детстве. Она родилась и росла в городе, но по выходным ездила с мамой деревню.

— У 90-я гады людзей неяк раптам пацягнула да зямлі, адкрываліся садовыя таварыствы. Ну і ў перабудову трэба было нешта есці. Мне падабалася сеяць, праполваць, даглядаць, назіраць, як расце гэта ўсё. У нас былі бульба, морква, буракі, пятрушка, цыбуля, часнок, гарошак, боб, кабачкі, гарбузы; вялікі парнік, у якім раслі розныя віды памідораў — ад чорнага прынца да жоўтых гатункаў.

Переехав в Польшу, Зоя поселилась в одной из деревень на Юго-Западе страны.

— Месца, дзе жыву зараз, прыгожае, але прырода тут адрозніваецца ад беларускай. Тутэйшыя дамы — гэта тое, што ў нас прынята называць катэджамі, не нашыя вясковыя хаты. Такія таксама ёсць, але яны закінутыя.

Подходящее место для жизни беларуска искала долго, потому что дома в деревнях сдаются в аренду нечасто. У Зои есть небольшой участок, на котором можно выращивать урожай. Несмотря на хорошие условия, она всё же чувствует тоску по родному дому.

— Мне не хапае маёй бацькаўшчыны. Гэта боль, праз які я працягваю жыць. Не цешу сябе наіўнымі думкамі, спрабую пусціць карані тут. Зямля — наш агульны дом, з гэтай думкай жыву далей.

«По цене кавалерки в большом городе можно купить дом с участком в окрестностях»

До переезда в Польшу Анатолий с женой жили в деревне, в 18 километрах от Минска. Сейчас молодые люди снимают квартиру в Варшаве, но мечтают о переезде в сельскую местность.

— В деревне тихо, спокойно, чисто, свежий воздух, всегда белый снег. Куча места и во дворе, и в доме, нет проблем с парковкой. Какие активности сам захочешь, такие и мутишь.

Сравнивая белоруcскую и польскую деревню, Анатолий замечает, что в Польше малые населённые пункты развиваются интенсивнее и лучше обеспечены инфраструктурой. При этом мужчина считает, что жизнь в польской деревне стоит недёшево и больше подходит людям с хорошим постоянным доходом.

— Трудоустройство для иностранцев в Польше — это либо удалёнка, либо работа в больших городах. В провинции работа тоже есть, но зарплата не радует. А аренда дома, как правило, дорогое удовольствие. Если брать в расчёт средний уровень жилья — не люкс, но и не суперэконом, — оно обойдётся дороже аренды квартиры в Варшаве. Отопление и эксплуатация частного дома тоже стоит немало, а если ещё ездить на работу в город — это тоже время и деньги.

Несмотря на предполагаемые сложности, Анатолий с супругой планируют переехать из Варшавы в деревню и недавно ездили смотреть дом для аренды.

— Во-первых, нам интересна сама жизнь за городом. Во-вторых, на польском рынке недвижимости квартиры являются предметом сильной спекуляции, они переоценены. По цене кавалерки в большом городе можно купить неплохой дом с участком в окрестностях этого города.

«Як толькі ты пераязжаеш у сельскую мясцовасць, адразу растуць выдаткі»

В Беларуси семья Алёны жила за городом, но на работу приходилось ездить в Минск. Старший ребёнок посещал столичный садик — это ближайшее место, где было доступно беларусскоязычное дошкольное образование. Место, где жила семья, Алёна описывает так:

— Гэта, канешне, быў не хутар ці глыбокая вёска, але і не горад. Мы вельмі цанілі вольнае паветра, меншы ўзровень шуму, чысцейшую ваду, сваю тэрыторыю — сад, агарод, кветнік.

Переехав в Польшу, семья поселилась в городе. Такой выбор был сделан в основном ради детей. В деревне мало кружков и образовательных учреждений, хуже инфраструктура и меньше возможностей для детской социализации.

— Пажыўшы ў беларускай вёсцы, мы ужо разумелі: як толькі ты пераязжаеш у сельскую мясцовасць, адразу растуць выдаткі на машыну, транспарт, а таксама марнуецца час на даезд.

В ближайшее время Алёна не планирует переезжать в деревню, но девушка говорит, что её семья не утратила ощущение ценности деревенской жизни. Сейчас семья Алёны старается больше путешествовать по Подляшью, изучать деревни. Беларуска замечает, что в польских деревнях лучше развита инфраструктура и нет привычных нам «скелетов колхозов», которые сами по себе портят ощущение деревни.