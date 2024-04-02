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Беларусь подняла цены на некоторые товары для экспорта

  • 2.04.2024, 11:09
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Беларусь подняла цены на некоторые товары для экспорта

Но это затронуло только РФ.

Минсельхозпрод изменил минимальные цены на некоторые товары, которые поставляют на экспорт. На этот раз — на молочную продукцию для российского рынка. Со 2 апреля выросли цены на молоко, сливки и сливочное масло.

К примеру, минимальные экспортные на молоко и жирные сливки выросли с 335 до 340 российских рублей за килограмм. А сливочное масло с содержанием молочного жира от 72 до 80% подорожало с 560 до 580 российских рублей за килограмм. Для других стран эти цены не поднимают.

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