Белоруса лишили прав за нетрезвую езду, а он в тот же день снова сел за руль 4 2.04.2024, 10:48

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Что было дальше?

Белоруса привлекли к административной ответственности за нетрезвую езду. Его лишили прав и обязали выплатить штраф. После того как это было сделано, водитель вновь сел за руль в состоянии опьянения. В тот же самый день. Дело закончилось судом.

«Изначально на обвиняемого наложили взыскание в виде штрафа на сумму 4000 рублей с лишением прав на три года, — заявили в Генпрокуратуре. — Находясь в подавленном состоянии, мужчина употребил не менее 200 грамм водки. После уплаты штрафа вечером того же дня он направился в отделение ГАИ, чтобы отдать квитанцию. Однако выводов для себя не сделал и, несмотря на запрет, опять сел за руль автомобиля. Действия обвиняемого пресекли сотрудники МВД на стоянке около здания Госавтоинспекции».

Действия мужчины квалифицировали по части 1 статьи 317-1 УК РБ («Управление ТС в состоянии опьянения»). Свою вину он признал в полном объеме. В итоге суд назначил водителю наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение на один год, а также лишил его прав на шесть лет. Авто обвиняемого изъяли в собственность государства, а его самого будут лечить от хронического алкоголизма.