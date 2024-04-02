У Шойгу испугались «полуголой вечеринки» 10 2.04.2024, 11:07

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В ней увидели технологию разрушения России.

«Полуголая вечеринка» телеведущей Насти Ивлеевой была «актом ментальной агрессии» США и НАТО против России, целью которого был «раскол и разложение» российского общества и молодежи, заявил советник главы Минобороны РФ Андрей Ильницкий.

«Это вовсе не случайность, а элемент технологии разрушения государства и русского мира через деградацию элит», — написал Ильницкий в статье для журнала «Арсенал Отечества» (цитата по «РИА Новости»).

По его мнению, с помощью таких акций США стараются внедрить в общество государства-противника идеологические платформы деградации и безответственности. Подобный подход предполагает стирание национальной истории и культуры, деидеологизацию общества, доминирование меньшинств и имитацию легитимной власти, утверждает советник Сергея Шойгу.

Сегодня определяющим фактором стратегической победы над противником становится не информационное, а когнитивно-ментальное доминирование, подчеркнул Ильницкий. По его словам, захват и поражение ментальной сферы противника становятся более важными, чем контроль над территориями.

При этом современные технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатывают специалисты Гарвардского и Принстонского университетов, а также командование по гражданским делам и психологическим операциям армии США, Центр инноваций НАТО и другие структуры, заключил советник Шойгу.

Вечеринка Almost Naked («Полуголая») прошла в московском клубе «Мутабор» в декабре 2023 года. На ней присутствовали Ксения Собчак, Алена Водонаева, Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита и другие.

Публикация фото и видео с мероприятия вызвала большой резонанс. Многие участники вечеринки принесли публичные извинения за участие в мероприятии, некоторых из них оштрафовали или отправили под административный арест.

Преследование участников «полуголой вечеринки» началось по команде из администрации президента РФ Владимира Путина, рассказывали The Moscow Times источники в правительстве, Госдуме и администрации президента РФ. По их словам, в Кремле сочли выгодным предложить россиянам направить накопившийся в обществе негатив на светских персонажей.

«Такая масштабная кампания по дискредитации этих звезд — это уже внутренняя политика. Без одобрения Путина и без команды со стороны куратора внутренней политики Сергея Кириенко и куратора ТВ и государственных СМИ Алексея Громова это просто невозможно. Лоббировали эту тему силовики, ФСБ», — говорил один из собеседников TMT.