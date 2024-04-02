Кассиры магазина в Витебске «зарабатывали» на «Галя, отмена!» 2.04.2024, 11:50

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Что решил суд?

Суд в Витебске 29 марта рассмотрел уголовное дело, фигурантами которого стали два кассира местного магазина, похитившие из кассы более 28 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

По материалам суда, обвиняемые работали старшими кассирами магазина «Доброцен» в Витебске. Они подписали договоры о полной индивидуальной материальной ответственности. При этом сотрудницы магазина разработали схему хищения: брать наличные у покупателей, затем делать операцию отмены и забирать из кассы деньги.

Всего обвиняемые присвоили 28 273,92 рубля.

В суде они полностью признали свою вину и раскаялись. Также они возместили причиненный ущерб в полном объеме.

Суд приговорил признал их виновными в присвоении имущества, которое им было вверено, по предварительному сговору, группой лиц в крупном размере.

Кассирам назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отсрочкой наказания (то есть, если за это время они совершат преступлений, то их не отправят в колонию, а судимость будет считаться погашенной) без штрафа. Кроме того, их на 2,5 года лишили права занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями.

Приговор в законную силу не вступил, его можно обжаловать.