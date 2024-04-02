Ученые: Собаки понимают слова таким же образом, как и люди 2.04.2024, 11:58

В Венгрии провели эксперимент.

Собаки не только могут запоминать некоторые слова, но и понимать их значение, как люди. Это выяснили исследователи из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии.

В эксперименте приняли участие 18 собак и их владельцы. Хозяев попросили принести из дома по пять предметов, которые хорошо известны питомцу. Собакам говорили название предмета, а затем указывали на него. Иногда хозяева специально путали питомцев, называя предметы не своими именами.

Тем временем исследователи измеряли мозговую активность собак с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ).

Результаты показали, что мозг собак реагировал по-разному на правильные и неправильные обозначения игрушек. При этом оказалось, что независимо от того, насколько велик словарный запас собаки, ее разум способен вызвать в воображении мысленный образ слова, когда она его слышит. Так же работает человеческий мозг.

Ученые не исключают, что такая способность может быть присуща не только людям и собакам, но и другим млекопитающим. В дальнейшем специалисты также намерены выяснить, связана ли такая работа мозга собак с одомашниванием и почему животным трудно учить слова, если их разум работает как у человека.