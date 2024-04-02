«Сдавали отпечатки, ходили по судам»: как девушки сняли квартиру в Минске 2 2.04.2024, 12:13

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Раскрыта очередная схема мошенников.

Мошенники идут в ногу со временем и регулярно обновляют свои коварные схемы. Большая часть аферистов предпочитает действовать в сети, не пересекаясь с теми, кого они обманывают, вживую. Однако встречаются и «аналоговые» специалисты, которые все так же сдают квартиры. Об опыте взаимодействия с очень рисковым и странным «собственником» читателям Onlíner рассказала Алина.

— Надеюсь, моя история поможет кому-то из читателей не угодить в такую же ситуацию, — начинает повествование девушка. — Это было в 2018 году. Мы с подругой искали жилье на длительный срок. В одной из групп «Вконтакте» было очень заманчивое предложение — квартира в районе Брилевичи в Минске. В тот же день мы списались с хозяином, договорились о встрече и уже в 10 вечера осматривали вариант. «Экскурсию» проводил молодой парень.

Квартира нам понравилась — «ударили по рукам», условившись, что встретимся на следующий день и заключим договор. В качестве гарантий серьезности наших намерений парень попросил оставить в залог $100. Нас ничего не смутило — отдали деньги.

Выходили из квартиры вместе, причем хозяин вынес плазменный телевизор — сказал, что отдаст его в ремонт. На прощание он дал нам ключи от квартиры! Казалось, что все идет отлично.

Однако на следующий день, когда мы приехали к дому, хозяин не появился. Стали звонить — ответил. И попросил его немного подождать. Прождали около часа, снова попытались связаться, но уже безрезультатно — телефон молчал. Тогда мы решили «прогуглить» по адресу эту квартиру. Оказалось, что она съемная, но… посуточно…

Связались с настоящим хозяином, рассказали, что происходит. Выяснилось, что наш «хозяин» — на самом деле суточный квартирант, который, видимо, решил таким образом подзаработать.

В итоге все встретились в милиции. Парня нашли. Оказалось, что там вообще была целая компания, которая работала по такой схеме. И из «нашей» квартиры они унесли не только плазму, но также фен и модем. В итоге всех поймали. А нам пришлось сдавать отпечатки, ходить по судам и объяснять, что мы не сообщницы.

Ребят посадили. Ну а наши $100 к нам вернулись: родственники мошенника принесли деньги сразу же, еще до суда. Возможно, эта история будет для кого-то уроком: если вам дали ключи — это еще ничего не значит. Да и оставлять залог опасно.