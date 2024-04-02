«При разводе муж потребовал вернуть сковороду и четыре старые табуретки» 7 2.04.2024, 12:38

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Как белорусы после расставания недосчитались самых неожиданных вещей.

По статистике Белстата, в нашей стране разводом заканчивается больше половины браков. И если у одних получается мирно разойтись, то у других воспоминания о расставании связаны с конфликтами по поводу имущества. И не всегда это квартира или машина.

«Зеркало» поговорило с белорусками и белорусом, которые после развода недосчитались очень неожиданных вещей: кто-то туалетной бумаги и баночки компота, а кто-то люстры и линолеума.

«Потребовал вернуть нож и четыре старые табуретки»

Со своим супругом 43-летняя Наталья (имя изменено) развелась около 10 лет назад. Примерно столько же они были в браке. Женщина вспоминает: отношения не задались с самого начала, но она слушала старших родственников, которые убеждали жить дальше и терпеть. А когда родился ребенок, едва появившиеся мысли о разводе ушли окончательно.

— Но к моменту 10-летнего кризиса в браке мы стали практически чужими людьми, — рассказывает собеседница. — Плюс уже начал проявляться достаточно жесткий абьюз со стороны мужа. Ему не очень нравилось, что я стала более свободной, могла уделять время себе. И все это постепенно превращалось в домашнее насилие. Тогда я поняла, что ради психического здоровья и своего, и ребенка надо уходить. Переехала на съемную квартиру.

Имущество после развода делили просто: Наталья взяла все, что дарили ее родственники на свадьбу, а остальное оставила бывшему супругу. Именно так они и договаривались изначально.

— В общем, я забрала стиральную машину, микроволновку и что-то по мелочи, потому что на съемной квартире были вообще голые стены. А также необходимые вещи для жизни, немного посуды, — перечисляет собеседница. — Ему осталась практически вся мебель, большинство техники. И, собственно, само жилье. Так делили осознанно, потому что, во-первых, в квартире оставалось больше его вещей, а во-вторых, он и его родственники вложили намного больше денег. Поэтому просила только отдать ту сумму, которую вложили мои родные и я сама.

Собеседница была уверена, что на этом отношения закончились и больше она бывшего мужа не увидит и не услышит. Но он решил иначе.

— Вскоре мне начали приходить СМС в грубой форме с гневными требованиями вернуть что-то из этого имущества. Первым делом он потребовал отдать нож (я взяла один из набора). Наверное, человеку оказалось тяжело пережить его нехватку. Ну ладно, я отдала, — вспоминает белoруска. — Через какое-то время пришло сообщение, чтобы я вернула четыре старые табуретки. Они действительно были в очень плохом состоянии, но по какой-то причине понадобились. Хорошо, тоже отдала. Примерно через неделю он захотел, чтобы я привезла сковородку. Но я не согласилась, потому что ее подарили на какой-то из праздников мои родные. И вообще, думаю, взрослый мужчина в состоянии дойти до магазина и купить новую сковородку. Ну, а последней стала СМС с оскорблениями и требованием вернуть банку вишневого компота. На мои слова, что я взяла его для ребенка, он сказал, что ребенок может попить компот у папы. Конечно, вернула. У меня не было цели нажиться на бывшем.

Вспоминая свой развод, Наталья признается: такие требования стали для нее шоком, потому что жадности за мужем она никогда не замечала. Конечно, возникали разногласия, но за все годы брака он не жалел денег ни на нее, ни на ребенка.

— Такое его поведение стало открытием, — рассказывает она. — С одной стороны, это очень странно, с другой — смешно. Тем более что те деньги, которые я и мои родные вложили в квартиру, пришлось возвращать через суд. А мне они были нужны, чтобы вернуть долги за кухню. Я получила примерно 1/8 стоимости квартиры, не какую-то критически большую сумму. Но нужно с чего-то начать жить, свою квартиру приобрести. Потому что мне уже было не 18, чтобы все делать с нуля.

Наталья говорит, что такие споры после развода никак на ней не отразились. Хотя судиться оказалось непросто. Справиться тогда помогла поддержка друзей и родных. Сейчас с бывшем мужем она не общается, с ним видится только ребенок.

— Зла и обиды на него не держу. Но эта история до сих пор веселит. И когда начинаются разговоры с подружками или где-то еще о разводах, у меня всегда есть веселый рассказ про банку компота, — шутит Наталья.

Иногда отношения складываются очень сложно. «Зеркало» хочет снять табу с этой темы, поэтому рассказывает в том числе о непростых личных историях. Мы верим, что такие материалы способны поддержать тех, кто оказался в нездоровых отношениях, помочь заметить проблему и придать сил для перемен.

«Достала все мясо из морозилки, взвесила и разделила пополам»

О разводе, который случился почти четыре года назад, и необычной дележке имущества 31-летний Юрий с тех пор практически не вспоминает. Поделиться с нами своей историей решил с подачи второй супруги. Говорит, спустя время воспринимает ее с юмором.

— С первой женой мы прожили в браке недолго, около полутора лет. Оба молодые (на момент развода мне было 28, а ей — 24), — рассказывает он. — Причина простая: различие ожиданий от того, что брак дает людям. Я считаю, что это ячейка общества, в которую каждый делает свой вклад. А у нее ожидания, видимо, оказались немножко другие. И я понимал, эти отношения зашли в тупик, но все равно около полугода думал, что можно сделать, пробовал разговаривать, поменять ситуацию. Но у меня не сильно получалось, это была игра в одни ворота. И в какой-то момент появилась девушка, которая мне понравилась. Тогда я понял, что оставлять все как есть не имею никакого морального права, причем по отношению к ним обеим. Не хочу говорить, что моя первая жена была какой-то плохой, а я хорошим. Я ее выбрал, мы строили семью. Но когда заходила речь о том, чтобы что-то изменить, она занимала пассивно-агрессивную позицию. Мы говорили больше не о проблемах в отношениях и их решении, а о том, где бывшая супруга будет жить, если разойдемся.

Сам развод, вспоминает Юрий, прошел довольно быстро. Супруги жили в частном доме, который он купил еще до свадьбы, и по брачному договору жилье осталось собеседнику. Совместно нажитого имущества за полтора года толком не набралось, детей тоже не было. Но чтобы расстаться спокойно, мужчине пришлось кое-что пообещать бывшей жене.

— В итоге договорились, что я сниму ей жилье на полгода, куда она может спокойненько переехать (я работал в ИТ, и возможность была), и отдам одну их двух наших машин, — перечисляет мужчина. — И в какой-то момент она меня спросила, что из вещей может взять. Я спокойно ответил: то, что тебе нужно для адекватной жизни. Но, если честно, я не ожидал, что для этого надо забрать абсолютно все! Ножи и столовые приборы? Надо забрать. Микроволновка? Беру. Туалетный столик, торшер? Тоже надо забрать. Она достала все мясо из морозилки, разморозила, взвесила, разделила пополам и часть сложила назад. То есть все четко: что можно поделить, бывшая делила, что нельзя — забирала себе. Та же история с постельным: все, что получше, ехало к ней, а более старый комплект оставался. А вот подарки на свадьбу со стороны ее семьи даже не обсуждались: это все подарили не нам, а ей. В общем, бывшая жена взяла с собой даже туалетную бумагу. Я так понял, оценивала, что ей нужно в новом жилье, чтобы ничего не покупать. Чтобы все это собрать и увезти, ей с сестрой понадобилось два дня и пять рейдов туда-сюда на машине.

В доме, рассказывает собеседник, осталось только то, что не влезло в машину: крупная техника и мебель. Сам он при сборах бывшей жены присутствовал не постоянно, так как все длилось несколько дней. При этом очень злился на происходящее, но внешне сохранял спокойствие и никак не реагировал.

— Я понимал, что это лишнее, — уверен Юрий. — Решил для себя, что, если должен деньгами откупиться, чтобы всем стало комфортно и жизнь продолжалась, — ну хорошо, будем воспринимать это как штраф. Самое интересное началось потом. Так как часть вещей они вывезли без меня, отсутствие того или иного предмета становилось сюрпризом. Идешь на кухню сделать бутерброд — ножа нет. Кофе остыл, думаешь поставить его в микроволновку — так, блин, а где она? И какое-то время чувствовал себя очень неудобно. Но делая себе кофе и намазывая бутерброд не маленьким кухонным ножом, а охотничьим тесаком, думал о том, что поступил правильно. Это уже сейчас понимаю, что ей было очень обидно и она хотела заставить меня чувствовать то же самое. Такая детская попытка навредить, сделать неудобно.

Через какое-то время после развода мужчина остался без работы. Квартиру бывшей супруге он оплачивал, как и договорились, а вот с покупкой новых вещей для себя пришлось подождать. В итоге компенсировать «потери» удалось только через четыре-пять месяцев.

— Сейчас мы с ней не общаемся, и мне кажется, это здоровое решение, — уверен он. — О том, как все вышло, абсолютно не жалею. У меня теперь замечательная семья, двое прекрасных детей. В той ситуации я понял, что все мелкие вещи — это наживное, главное — как люди себя ведут в такой ситуации.

«Бывший муж вынес абсолютно все, что можно было забрать»

Со своим супругом Елена прожила 20 лет (сейчас собеседнице 47), развелись они в 2019 году. Белoруска вспоминает: уже в 2018-м стала замечать все меньше интереса и все больше обесценивания со стороны мужа. К тому же поводом для ссор стало то, что мужчина никак «не обеспечивал семью».

— Плюс стал агрессивным, депрессивным. Пропала в отношениях эта нежность, — перечисляет Елена. — Постепенно я поняла, что у нас разные дороги, и ушла от него. На развод подала сама, сказала, что претензий и споров по жилищному вопросу и детям нет. Не хотела затягивать и думала, что мы все сами решим. Хотелось побыстрее развестись и не судиться, потому что он был очень агрессивный и я его боялась.

Перед этим пара взяла паузу в отношениях, и Елена уехала из квартиры, где жили супруги. Как уточняет собеседница, ее семье купили родители женщины, сама она с мужем добавили не больше 5% от стоимости. Но на тот момент ей требовалось пожить одной, поэтому Елена сняла квартиру и стала искать работу.

— Через какое-то время поняла, что мне без него лучше. Поэтому так и получилось, что он там остался, а я съехала, — объясняет женщина. — И когда мы развелись, муж сказал, что не будет переезжать, мол, ты от меня ушла. Но так как квартиру купили мои родители, я хотела договориться по-честному: продать эту трешку, купить мне однушку, а остальные деньги ему, чтобы мог взять кредит и тоже где-то жить. Уверена, что так правильно, потому что эта квартира была родительская, а не совместно нажитая. Долго мы с ним бодались: то я боялась эту тему поднимать, то он не соглашался. Но когда случилось, скажем так, неприятное применение физической силы, я решила, что с меня хватит, и пошла в суд.

На тот момент с развода прошло почти два года, шел 2020-й. За это время бывший муж Елены женился второй раз и вместе с новой супругой и родившимся ребенком жил в этой квартире. К тому же, как уточняет собеседница, в последние месяцы он и вовсе перестал платить коммуналку.

— Конечно, очень обидно: живу на съемной квартире, а они — в нашей, да еще не платят по счетам. Для меня это был верх наглости, я очень возмущалась, переживала, страдала, — вспоминает Елена. — Тогда и поняла, как сильно он изменился. В итоге мы судились два года: он все время тянул время, очень много врал на заседаниях. Я не могла даже ходить туда, не хотела его видеть и слышать. Но когда читала, что там говорилось, просто приходила в ужас: он так нагло врал, вводил в заблуждение суд, адвоката. Хотя у меня имелись все документы, подтверждающие, что квартиру купили мои родители. В итоге суд принял решение, что квартира полностью моя. Но мне все равно было страшно ехать туда: переживала, что он будет скандалить.

Через какое-то время через сына Елена узнала, что бывший муж уехал из квартиры почти сразу же после решения суда. Она удивилась, выдохнула с облегчением и поехала смотреть, что же там осталось.

— Когда я пришла, оказалось, что он чуть ли не забаррикадировал дверь, еле открыли ее, — рассказывает белoруска. — То есть он там изнутри как-то закрыл. Конечно, соседи говорили, что бывший муж очень много чего выносил, даже сантехнику. Но того, что я увидела, вообще не ожидала. Он забрал абсолютно все, что можно: мои личные вещи, подарки, всю мебель. Унес ванну, унитаз, всю сантехнику, счетчики, раковину, батареи, двери, люстры. Даже снял линолеум. Осталась полностью голая, ободранная квартира, как будто новостройка! Я была в шоке, чувствовала себя ужасно. Конечно, появилось и облегчение, что он сам съехал, но то, в каком состоянии он оставил квартиру… Меня это просто выбило из колеи. Но подумала, хорошо хоть, что ушел. Видимо, он решил компенсировать себе развод, отомстить мне. Муж ведь считал, что имеет право на половину квартиры, так как ее купили уже в браке. И хотя суд признал, что это мое имущество, он не соглашался. После этого я его заблокировала, и больше мы не общались.

В купленную родителями квартиру Елена не вернулась: не давали неприятные воспоминания. Повесила батареи и продала, даже не став продолжать ремонт. Потом купила себе новую однушку и больше не вспоминала ни о бывшем муже, ни о вынесенной из квартире люстре и линолеуме.