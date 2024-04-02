В Житковичах врачей согнали на субботник 10 2.04.2024, 12:54

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Они убирали улицы города.

Медики из Житковичей вышли убирать улицы города. Мало того, что они потратили выходной день на то, чтобы привести в порядок территорию районной больницы, «в нагрузку» пришлось почистить и прилегающую к ней улицу. Трудно представить, чтобы человек, который отработал полторы-две смены, сохранил силы для подобного рода трудовых подвигов.

«Белые халаты» Предполагаем, что субботник проходил в добровольно-принудительном порядке.

Начальник хозяйственной службы больницы Игорь Хотянович в статье местного СМИ, обеспокоен не только вопросами госучреждения, за которое он отвечает, а смотрит на проблему шире: «поддерживать свой населённый пункт в порядке — дело чести каждого его жителя», — заявляет он.

Ситуация выглядит так, будто власти города используют медиков как ресурс (рабочие руки) для решения текущих проблем.