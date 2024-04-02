Прошли бы вы собеседование у Илона Маска? 10 2.04.2024, 13:01

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Илон Маск

Короткий тест из одного вопроса.

Когда частная космическая компания SpaceX еще не запускала спутников, Илон Маск лично проводил собеседования и любил озадачить кандидатов старинной загадкой.

Ее первое упоминание относится к 1821 году, пишет биограф миллиардера Эшли Вэнс. Попробуйте и вы разгадать головоломку 200-летней давности:

«Вы стоите на поверхности Земли. Проходите одну милю на юг, одну милю на запад и одну милю на север. Вы возвращаетесь точно туда, откуда пришли. Где вы находитесь?».

Ответ можно узнать здесь.