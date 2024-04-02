Заговор двойников Вадим Зайдман, kasparov.ru

2.04.2024, 13:56

Сакраментальный вопрос неожиданно обрел совсем другой смысл.

Известно, что у Путина есть целая команда двойников. Так сказать, скамейка запасных – на все случаи жизни. Провести прямую линию с «народом» – один двойник. Выступить с посланием федеральному собранию – другой. Поехать с визитом за границу – третий и четвертый, поскольку в дружественные страны, типа Китая, Северной Кореи или Ирана едет один Путин, а в страны прогнившего Запада – другой. Проявив небывалое мужество, ежеминутно рискуя угодить под обстрел вражеской артиллерии или беспилотников, посетить оккупированный Севастополь и сровненный с землей Мариуполь, который он объехал, лично будучи за баранкой автомобиля – еще один двойник! – В то время, когда подлинный Путин отсиживается в своем бункере.

Конспирологическая общественность убеждена в существовании как минимум шести двойников Путина со следующими именами-кликухами: «Говорун», «Удмурт», «Банкетный», «Кучма», «Синяк» и «Дипломат». Также известно, что эта команда существует как минимум с 2010 года. То есть, добрых 14 лет.

И вот однажды каждому из шести двойников пришла в голову такая шальная мысль: а чем я хуже самого Путина?!

В самом деле, задумайтесь только: как минимум 14 лет они исполняли роль Путина, каждый на вверенном ему участке – и за все эти как минимум 14 лет никто не был разоблачен, как его двойник! Ни пронырливыми журналистами, ни несистемной оппозицией, ни западными разведками!

Да, слухами о двойниках Путина мир все это время полнился, но дальше слухов, домыслов и подозрений дело не пошло. Никаких прямых доказательств существования хотя бы одного двойника никто предъявить не смог.

Доподлинно неизвестно, какие мотивы двигали каждым из двойников, задумавших покуситься на святое: жажда высшей власти, профессиональный азарт, а то и, возможно, искреннее убеждение в том, что именно он и есть Путин! За 14 лет, слава богу, можно так вжиться в роль, что невольно и сам уверуешь, что Путин – это ты, а не тот плюгавый карлик, все больше отсиживающийся в бункере!

И вот: сначала один двойник-самозванец предъявил свои претензии на престол – если не ошибаюсь, это был Кучма – а следом за ним, словно боясь опоздать на тронувшийся поезд, и все остальные двойники. Поэтому получилось так, что все они почти одновременно выскочили, как черти из табакерки, и заявили: Путин – это я! Разумеется, и настоящий Путин, задохнувшись от возмущения такой наглостью, кричал, что Путин – это он, а все остальные – самозванцы. Но и двойники были не лыком шиты и каждый кричал то же самое, высказывая возмущение всеми остальными самозванцами, и утверждая, что настоящий Путин, подлинный Путин – именно он!

В общем, смешались в кучу кони, люди, рога и копыта, все двойники Путина с Путиным настоящим. И уже не разобрать, а настоящий – кто?

В этой мешанине не то что народ, несистемная оппозиция или западные разведки – но свои же ближайшие соратники и давние друзья по кооперативу «Озеро», свои спецслужбы – полиция, Росгвардия, ФСБ – лучшие эксперты запутались, и никто не брался наверняка утверждать, который из Путиных – Путин.

Это на Максима Галкина или Юрия Великого, изображающих Путина, посмотришь, и сразу понимаешь: нет, он не Путин, он – другой. Галкин, пародирующий Путина. Великий, пародирующий Путина. А с этими двойниками невозможно даже решить известную детскую задачку: найдите столько-то отличий! – Ни десять отличий с подлинным Путиным ни у кого не найти, ни пять, вообще – ни одного! Ведь двойники за долгие годы так вжились в образ, что, помимо внешнего сходства с оригиналом, переняли его ужимки, манеру речи, походку, жестикуляции.

В общем, сакраментальный вопрос, которым задавались западные политики в первые годы служения Путина на галерах – ху ис мистер Путин? – неожиданно обрел совсем другой смысл. Разобраться в котором не могли ближайшие подельники по многолетней государственно-террористической деятельности и воровству.

На какое-то время власть в России оказалась парализована. В самом деле, кто теперь президент, кто теперь главнокомандующий – непонятно, а значит, непонятно, чьи указы и приказы выполнять. Замерла жизнь в самой России, и даже Специальная военная операция по денацификации Украины забуксовала.

В этих условиях только любимая собака президента России лабрадор Кони могла бы своим безошибочным чутьем безошибочно указать на своего хозяина – но, увы, Кони уже десять лет, как умерла.

За неимением лабрадора Кони кто-то догадался обратиться к экс-супруге Путина. Конечно, чутье у нее не то, что у собаки, но мужа, пусть и бывшего, должна же она отличить! Унюхать, так сказать…

Вообразите себе эту сцену опознания: сидят вдоль стеночки Говорун, Удмурт, Банкетный, Кучма, Синяк, Дипломат и Путин. Последний – это уже не кличка, а фамилиё, но кто он из семерых – поди разбери! И Людмила Очеретная, в «девичестве» Путина, ходит вдоль них, вглядывается каждому в глаза, и тоже не может определить, кто же из них ху?!

Тут алкашу Димону, который в этот день еще не успел, очевидно, принять, пришла в голову почти гениальная мысль! Он предложил, чтобы экс-Путина провела с каждым из опознаваемых ночь. Типа как Клеопатра. Уж в интимной близости она безошибочно определит, ху есть кто!

Но Людмила Александровна с гневом отвергла это предложение. «Я вам не шлюха!» – гордо отрезала она.

Вспомнили о Кабаевой. Послали за ней. Алина оказалась менее щепетильной и про шлюху не вспоминала. Но после семи ночей наслаждений с каждым из испытуемых эта Клеопатра выглядела совершенно удрученной и разочарованной и единственное, что сказала: «Одинаково пресно».

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Не буду долго утомлять читателей.

Знаете, на чем в итоге погорели самозванцы, где прокололись, какую единственную, но очень немаловажную деталь упустили, копируя Путина?

Они все во время заграничных визитов ходили в туалет без чемоданчика особого назначения. И только один из семерых неизменно посещал уборную с этим в буквальном смысле предметом туалета.

Дерьмо подтвердило подлинность Путина. Единственная в своем роде субстанция, обозначившая личность президента России.

Так, в результате досадного упущения, провалился заговор самозванцев.

Вадим Зайдман, kasparov.ru