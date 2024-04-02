Чипы в Киркорове 1 Александр Невзоров

2.04.2024, 14:19

5,026

Скрепы-с.

Как выяснило специальное расследование Министерства обороны РФ, зловредные чипы позволяющие управлять поведением, были вделаны не только в «крокусных» террористов, но и в участников знаменитой «голой вечеринки».

«Голая» тоже была террористическим актом. Ее цель - подрыв тысячелетних традиций целомудрия и скромности русского народа.

Именно к таким выводам пришло спец расследование МО РФ.

«Полуголая вечеринка» телеведущей Насти Ивлеевой была «актом ментальной агрессии» США и НАТО против России, целью которого был «раскол и разложение» российского общества и молодежи», - заявил советник главы Минобороны РФ Андрей Ильницкий.

«Это вовсе не случайность, а элемент технологии разрушения государства и русского мира через деградацию элит», - написал Ильницкий в статье для журнала «Арсенал Отечества».

«При этом современные технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатывают специалисты Гарвардского и Принстонского университетов, а также командование по гражданским делам и психологическим операциям армии США, Центр инноваций НАТО и другие структуры», - заключил советник Шойгу.

Чипы, вшитые в Собчак, Ивлееву, Киркорова, позволили киевским и НАТОвским кукловодам рулить непристойным поведением русских «звезд».

Ходом вечеринки, как и степенью обнаженности, с помощью джойстика руководил лично Буданов (начальник ГУР), а также генералы ЦРУ.

Каким образом в тела жертв были имплантированы роковые чипы - МО РФ не конкретизирует, но намекает на то что данная процедура не составляет труда при любом половом контакте. (Технология установки чипа не описана).

Россию глупо воспринимать иначе, нежели, как территорию торжествующего маразма. Предъявы за «шизу» к ней так же нелепы, как претензии к новогвинейскому племени Форе, где принято поедать мозг умерших родственников.

Скрепы-с.

Александр Невзоров, «Телеграм»