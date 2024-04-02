Политолог: Есть достаточно инструментов, чтобы сделать больно Лукашенко 2.04.2024, 15:11

Может дойти до полного перекрытия железнодорожного транзита.

На границе Беларуси и ЕС начали разворачивать фуры. Представители компаний-импортеров говорят, что ситуация с другими товарами такая же, как с ввозом автомобилей, когда европейские таможенники ссылаются на решения Совета ЕС в рамках 13-го пакета санкций.

Сайт Charter97.org попросил политолога Анатолия Котова прокомментировать ситуацию на границе Евросоюза и Беларуси:

— Это означает несколько вещей одновременно. Первое: наконец-то таможенные органы стран Евросоюза, которые граничат с Беларусью, начали более-менее жестко контролировать решения, принятые ранее по санкциям. Потому что за эти фактически два года, которые белорусский режим живет в условиях усиленных санкций, в реальности это не сильно почувствовали те, кто занимается не совсем легальным бизнесом. Им в общем-то все равно и они готовы рисковать.

Товары, которые были запрещены к ввозу на территорию или Беларуси, или России, или двух стран одновременно, спокойно пересекали границу с какими-то липовыми документами либо вообще без них. Соответственно, сейчас речь идет о банальном ужесточении контроля, который должен осуществляться в соответствии с ранее принятыми решениями.

То что это происходит сейчас — это очередной сигнал Минску, что не все меры давления на режим исчерпаны. Самая серьезная мера в отношении транзита в принципе не требует даже принятия каких-либо дополнительных решений, что показывается и доказывается на этом примере. Она требует просто введения полномасштабного таможенного контроля за грузами, которые перемещаются через границу Беларуси и Европейского союза.

— Насколько данные меры могут быть болезненными для режима Лукашенко?

— К большому сожалению, для режима Лукашенко, по сути, последствия контроля именно автомобильных перевозок ощущаются в меньшей степени, если сравнивать их с обычным бизнесом и гражданами. В первую очередь, это касается не очень больших партий товаров, транзит которых не является основным для режима.

Единственное, по чему это может достаточно неплохо ударить — это по двум схемам. Во-первых, это обход санкций в отношении России с помощью белорусского оффшора. То есть, это схемы, когда Беларусь что-то очень активно закупала, прежде всего какое-то техническое оборудование, которое запрещено к ввозу в Россию, какие-то компьютерные чипы, компьютеры, станки, и перепродавала это все с маржой в Россию.

Вторая тема, по чему это может ударить, это в некоторой степени контрабандная торговля сигаретами, потому что уменьшится поток фур, выезжающих из Беларуси — соответственно, уменьшится количество возможностей спрятать контрабанду.

Но в первую очередь последствия ощутят занятые в малом и среднем бизнесе перевозчики и поставщики, которые еще пытаются как-то легально торговать. Для них, как минимум, увеличится время простоя на границе в одну и в другую сторону. Соответственно это вопрос уже рентабельности бизнеса. Так что по режиму это ударит, но в первую очередь это ощутят на себе как раз те, кто занят в малом и среднем бизнесе, связанном с какими-то импортными операциями. Железная дорога пока не затронута такими акциями, но можно сказать, что ее оставили на десерт как последний шаг.

— Часть грузов направлялась транзитом через Беларусь в Казахстан, Узбекистан, Турцию, ОАЭ. Какой может быть реакция этих стран, а также Китая, на ситуацию на границе Беларуси с ЕС?

— Опять-таки, мы говорим про фуры, а это не самый оптимальный маршрут если взять тот же самый Китай, он фурами массово грузы не везет. Эмираты имеют приблизительно ту же самую логистическую цепочку, это железная дорога и морские перевозки, поездами до ближайшего морского порта.

Сухопутный маршрут разве что Казахстану каким-то образом интересен, но он может спокойно возить свои товары в объезд. Это может несколько усложнить логистику, но тем не менее для них это не смертельно. Да и в принципе они практически ничего не почувствуют от такой меры, но почувствуют белорусский бизнес и в некоторой степени режим.

— Какие шаги ЕС, в рамках принятых санкционных пакетов, были бы наиболее эффективными для давления на режим Лукашенко и что еще можно предпринять?

— Если мы говорим про режим, то надо вести речь о массовых перевозках грузов, а это железная дорога. Там поле для задействования инструментов такое же широкое как на автомобильной дороге, в первую очередь это усиленный таможенный контроль документации. Недавно опубликовано журналистское расследование, что документы, которые используются для подтверждения якобы легальности перевозок, имеют достаточно сомнительное качество. Также может дойти до фактически постепенного перекрытия железнодорожного транзита.

Достаточно начать более тщательно проверять, во-первых, качество документов, во-вторых — соответствие товара заявленным квотам перевозки и реальному положению вещей в самой документации. Потому что объективно там в десятки, а то и в сотни раз возросли объемы перевозок отдельных товаров не только в Беларусь, но и другие страны ЕАЭС, в одну и в другую сторону. Никогда такими объемами не торговали, это как минимум должно вызывать вопросы у контролирующих. Инструментов достаточно даже в рамках принятых пакетов, чтобы сделать больно режиму. Потому что санкции не достаточно ввести, их нужно еще и контролировать.

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