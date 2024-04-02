Недорогой люкс: представлен более доступный конкурент Audi A8 и Lexus LS от Kia 2.04.2024, 15:21

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Салон обшит дорогой кожей Nappa и деревом.

В Южной Корее презентовали новый Kia K9. Флагманская модель марки прошла повторное обновление и поступает в продажу по цене от 43 800 до 64 200 долларов. О ней рассказали на официальном сайте Kia.

Седан Kia K9 (также известный как K900) — это большая представительская модель F-класса длиной более 5 метров. Он является более доступной альтернативой Audi A8 и Lexus LS. Авто отличается солидным сдержанным дизайном. Модель 2024 года узнается по измененной решетке радиатора и новым 19-дюймовым дискам.

Кроме того, расширена палитра цветов кузова и вариантов внутренней отделки. Однако во всех Kia K9 2024 салон обшит дорогой кожей Nappa и деревом. На передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея.

Передние кресла теперь оснащены не только электроприводом, подогревом и вентиляцией, но и функцией массажа. Кроме того, базовая комплектация Kia K9 2024 включает трехзонный климат-контроль, камеры 360-градусного обзора, парковочный автопилот и адаптивный круиз-контроль. Среди опций появились функция доступа в салон со смартфона и система полуавтономного движения.

Новый Kia K9 доступен с бензиновыми V6 объемом 3,3 л (250 и 370 л. с.) и 3,8 л (315 л. с.). Все версии оснащены 8-ступенчатым автоматом, а привод может быть задним или полным.