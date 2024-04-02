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Военная академия Беларуси троллит Роскомнадзор?

  • 2.04.2024, 15:26
  • 2,626
Военная академия Беларуси троллит Роскомнадзор?

Военные сняли видео под запрещенную в РФ песню.

Военная Академия Беларуси для своего аккаунта в TikTok сняла ролик «Когда твой лучший друг уходит в отпуск, а ты в наряде», чем вызвала недоумение (а иногда и одобрение) комментаторов, пишет zerkalo.io.

В комментариях под видео Военной Академии некоторые пользователи высказали мнение, что этот трек не подходит к видеоряду.

«Вообще не в тему песня. Не ваша точно», «Ооо, оппозиционные треки ставите? Совсем оторвались от реальности», «Так ты ее целиком послушай», — написали комментаторы.

@varb.mil.by Курсантский отпуск неизбежен #отпуск #варб #армия #беларусь🇧🇾 #всрб #можно #ястобой #наряд #сессия #fypシ ♬ оригинальный звук - ВАРБ

Дело в том, что в видео использован фрагмент песни «Можно я с тобой» белорусского певца Арсения Кисляка, известного как AP$ENT. Она стала хитом после того, как музыкант рассказал в TikTok об истории ее создания.

В 2022-м его жену Марию осудили на год «химии» за комментарий в соцсетях, и супруги срочно уехали в Грузию. Этому и посвящена песня «Можно я с тобой».

27 марта этого года российский музыкальный сервис «Яндекс.Музыка» заблокировал страницу певца AP$ENT, пояснив, что он публиковал «материалы, направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Российской Федерации».

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