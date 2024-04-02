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Такого еще не было: ВСУ установили абсолютный рекорд на фронте

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  • 2.04.2024, 15:54
  • 5,704
Такого еще не было: ВСУ установили абсолютный рекорд на фронте

Россияне сильно пострадали.

Украинская армия в марте установила абсолютный рекорд за 2 года войны, уничтожив 1 546 единиц автомобильного транспорта российских военных на передовой. Об этом в своем Telegram-канале пишет  военный эксперт Александр Коваленко.

«Между тем, мимо нас как-то прошел не просто рекорд, или абсолютный рекорд, а прямо-таки гиперрекорд по количеству уничтоженного вражеского автотранспорта на протяжении марта. 1 546 единиц», - сообщил он.

По его словам, настолько высокий показатель объясняется тем, что небронированный автомобильный транспорт гражданского типа россияне все чаще и все более массово применяют не по назначению, в тылу, а в ходе штурмовых действий по ЛБС. Нехватка танков, ББМ, бронеавтомобилей для регулярных, системных штурмов позиций ВС РФ компенсируется транспортом вообще без брони, в связи с чем рост потерь данной компоненты просто феноменальный.

Пользователи социальных сетей добавляют, что автомобильный транспорт не имеет брони, а значит, при поражении экипаж машины либо гибнет, либо получает тяжелые ранения.

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